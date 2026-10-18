Reggina, Lancini commenta l’errore che ha portato al gol della Nissa: “volevo fare una costruzione”

“Volevo fare una costruzione, come sempre fatto, ed è arrivato l’errore, ma siamo stati bravi a reagire nella ripresa. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, a livello di gioco e palleggio secondo me è stato il migliore. Quando provi a giocare può arrivare qualche errore, ma abbiamo reagito. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, perché arrivavamo da due risultati non positivi. Nervosismo nel secondo tempo? A volte, per alzare un po’ l’adrenalina, mi piacciono questi momenti qua, dove sono un po’ focoso”. Così a Radio Febea il capitano amaranto Edoardo Lancini commenta l’errore sul gol dell’1-2 della Nissa, che poteva riaprire una partita che tuttavia la Reggina ha poi condotto verso la vittoria.

Ai microfoni di Rocco Musolino anche Antonio Lagonigro: “sappiamo che quando si gioca contro questi avversari il pericolo è dietro l’angolo, ma siamo stati bravi a partire forte, col piglio giusto, indirizzando subito la gara e reagendo dopo il loro gol. La Nissa palleggia molto bene e quando ha la possibilità sviluppa in verticale, ma noi ci siamo fatti trovare pronti, vincendo buona parte dei duelli”.