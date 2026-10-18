Nissa-Reggina 1-2, le pagelle di StrettoWeb: premiate le scelte di Marchionni, dall’attacco pesante ai ritorni di Rosario Girasole e Abonckelet

La Reggina ha sbancato Caltanissetta: 1-2 amaranto in casa della Nissa. La squadra di Marchionni torna alla vittoria dopo due settimane. Successo pesante e vetta solitaria, di nuovo. Di seguito le pagelle di StrettoWeb.

Lagonigro 6.5 – Sembra più concentrato e attento rispetto all’avvio di campionato e alla scorsa stagione. Bravo tra i pali, attento nelle uscite, zero sbavature.

Girasole R. 7 – Torna titolare e gioca una grande partita. Sempre lucidissimo, sa sempre cosa fare. Legge bene ogni situazione, diagonale ed è puntuale anche nel gioco aereo e quando – col pallone – è sotto pressione.

Lancini 6 – Visto il risultato, e dal momento che nella ripresa si riscatta tenendo benissimo a bada Alagna, non ce la sentiamo di dargli una insufficienza, anche se quell’errore a fine primo tempo grida vendetta e – da uno come lui – non ce la saremmo aspettati. Ne esce con personalità nella ripresa.

Baldan 6 – Nessuna sbavatura fino alla sua uscita dal campo. Prima della mezz’ora, un problema muscolare lo costringe al cambio.

Fazio 6 – Non braccetto di difesa, ma quinto di centrocampo. Gara attenta, senza infamia né lode. Per caratteristiche, ovviamente, spinge meno di Toscano dall’altro lato, ma gioca senza sbavature.

Abonckelet 7 – Grande avvio di campionato, qualche prestazione così così, finisce in panchina, rientra e cosa fa? L’attaccante! Prima palla, primo inserimento e gol: è il sesto totale, quarto in campionato. Poi grande prova dal punto di vista tattico, in termini di intensità. Finisce stremato.

Acquadro 6.5 – Campo non piccolo, nessuna marcatura, e lui torna a giganteggiare dopo due settimane così così.

Rotulo 6 – Gara in chiaroscuro. Per larghi tratti sembra “nascosto”, in altri si accende con ottime giocate. Fatica a trovare la posizione.

Toscano 6.5 – Primo tempo così così, la squadra fatica a cercare i quinti, anche se dal suo lato si spinge di più. Nella ripresa ha più spazio e torna ad arare la fascia, come da abitudine.

Reis 7 – Non segna, ma gioca una grande partita. Scatta in profondità, viene incontro, allunga la squadra, si muove tantissimo. La sua assenza davanti si è fatta sentire. E non era al 100%, proprio perché proveniente dall’infortunio. Infatti esce stremato.

Magrassi 7 – Eccolo, il gol! Per qualche settimana è stato punzecchiato, perché da lui si aspettano i gol, anche Marchionni si aspetta i gol, e lo ha detto ieri. Lui fallisce la prima occasione, non la seconda.

dal 24′ Girasole D. 6.5 – Prestazione attentissima, tra l’altro entrando a freddo, dopo l’infortunio a Baldan. Si sposta a destra e non disdegna neanche qualche sortita offensiva.

dal 70′ Rossetti 5.5 – Non entra benissimo, sulla falsariga di quanto visto con la Vibonese. Al fischio finale, confronto con Marchionni per come il centrocampista ha gestito l’ultimo pallone.

dal 77′ Guida s.v.

dal 77′ Specker s.v.

All. Marchionni 7 – Quello che più lo inquietava era l’approccio. E, su questo, può essere rassicurato: la sua squadra torna ad approcciare benissimo ed è lì che indirizza la gara. Inserisce di nuovo Rosario Girasole e Abonckelet, che ricambiano la fiducia. Premiata anche la scelta dell’attacco pesante.