Nissa-Reggina, Marchionni: “è stato importante vincere così, abbiamo ritrovato testa e armonia”

“Oggi è stato importante vincere in questo modo, per questo sono contento. L’errore ci può stare, ma è stata ottima la reazione, sia dello stesso Lancini che della squadra. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, giocando in modo sporco a volte e costruendo in altre. Abbiamo ritrovato testa e armonia, che era quello che contava di più. Avevo visto la squadra bene in settimana, consapevole di volersi riprendere quello che stava perdendo. Le condizioni di Baldan? Un piccolo fastidio, ma credo nulla di che. Vediamo cosa ci dicono in settimana”.

Così il tecnico amaranto Marco Marchionni a Radio Febea al termine del match tra Nissa e Reggina, finito 1-2. “Dopo le prime giornate si diceva che la Reggina non aveva ancora incontrato le prime della classe, le abbiamo incontrate e abbiamo perso solo una volta. Oggi è stata una grande risposta alla sconfitta col Trapani e al pari con la Vibonese”.