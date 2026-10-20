Next Gen ATP Finals, l’ace di Cannizzaro: lo spoiler sull’evento pazzesco di Padel a Reggio Calabria | INTERVISTA

Reggio Calabria si prepara a ospitare le Next Gen ATP Finals 2026, in programma dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore. Questa mattina, a Palazzo Alvaro, la presentazione ufficiale dell’evento alla presenza del ministro Andrea Abodi, del presidente FITP Angelo Binaghi, del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, del governatore Roberto Occhiuto e del sindaco Francesco Cannizzaro. Un appuntamento di prestigio internazionale che porterà in città i migliori giovani talenti del tennis mondiale, con importanti prospettive per il turismo, l’economia e la riqualificazione del PalaCalafiore.

A margine della conferenza, il sindaco Francesco Cannizzaro ha parlato dell’importanza di questa storica opportunità per Reggio Calabria e non solo. Il grande annuncio riguarda un altro evento con in mano la racchetta: “Reggio si candida a diventare capitale dello sport internazionale, siamo nel cuore del Mediterraneo, ci sono tutti i presupposti. Reggio Calabria ospiterà il Campionato Europeo di Padel 2027″, ha dichiarato il primo cittadino durante la conferenza stampa.

Nelle interviste a margine, Cannizzaro ha ribadito: “è veramente un banco di prova per dimostrare che Reggio è assolutamente pronta a questo tipo di eventi. D’altronde, noi lo avevamo già detto quando ci siamo candidati al cospetto della città: lavoreremo per normalizzarla, ma non perderemo un solo minuto per proiettarla ai palcoscenici che merita, ossia quelli internazionali, sia sotto il profilo turistico che in questo caso sportivo, e ci siamo riusciti. Questo non è un obiettivo raggiunto, ma è semplicemente l’inizio di una grande e straordinaria occasione in cui Reggio Calabria sarà protagonista nel mondo sportivo internazionale.

Abbiamo fatto degli annunci, lo ribadisco con forza: abbiamo annunciato che Reggio ospiterà anche un evento internazionale per quanto concerne il Padel. Qui c’è oggi con noi l’amico Luigi Carraro, che è il presidente della Federazione Internazionale del Padel, con il quale nelle prossime ore annunceremo esattamente di che cosa si tratta. Quindi un’iniziativa, mi lasci dire, chiama l’altra, perché vuol dire che Reggio è attrattiva e appetibile.

Evidentemente fino ad oggi non è stata mai presentata al cospetto mondiale dello sport; oggi l’abbiamo presentata, gli abbiamo fatto capire che qui ci sono le condizioni per lavorare e poter immaginare questo tipo di iniziative e siamo qui assieme ai massimi livelli sportivi nazionali, europei e anche mondiali per dimostrarlo concretamente“.