Reggio Calabria capitale del tennis. Presentate le Next Gen ATP Finals: grandi investimenti e progetti internazionali per il futuro! | FOTO

Il grande tennis è pronto ad arrivare a Reggio Calabria. Nella mattinata odierna, la Sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione delle Next Gen ATP Finals 2026 alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente della FITP Angelo Binaghi, del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e del Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Moderazione affidata a Giorgio Spalluto, voce e volto noto dello Sport e in particolare di Supertennis TV.

Dal 9 al13 dicembre 2026, il PalaCalafiore di Reggio Calabria ospiterà il torneo di fine anno dedicato ai 7 migliori U21 presenti in classifica ai quali si unirà una wild card. L’appuntamento rappresenta una svolta storica per la città, chiamata ad accogliere un torneo che negli anni ha lanciato alcuni dei più grandi protagonisti del tennis contemporaneo come Sinner e Alcaraz. Un’occasione unica non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche sotto il profilo della promozione territoriale, turistica ed economica. Il PalaCalafiore sarà riqualificato per l’occasione con un maxi investimento.

Guai a definirlo solo un “torneo giovanile”. Alle Next Gen ATP Finals 2026 gioca il meglio dei giovani del tennis mondiale, già presente nel circuito ATP. Per intenderci: Rafael Jodar è oggi numero 11 al mondo, potrebbe giocare a Reggio Calabria, ma rischia di prendere parte alle ATP Finals dei big (i migliori 8 al mondo) in caso di qualche forfait (Sinner, numero 1 ATP, è già fuori per infortunio, ndr). Dovrebbe esserci, invece, Joao Fonseca (20 anni), numero 39 al mondo, già vincitore del torneo 500 di Basilea nel 2025 e del Rio Open in doppio (altro 500). Dita incrociate per il 19enne Federico Cinà, giovane promessa del tennis palermitano.

Cannizzaro: “Reggio Calabria ospiterà il campionato Europeo di Padel 2027”

Il sindaco Francesco Cannizzaro ha dichiarato: “se siamo qui lo si deve al ministro Abodi, ma anche al presidente Occhiuto. Questo evento inorgoglisce Reggio e la Calabria. Era nell’aria, ma non scontato candidare Reggio per organizzare un evento di questa portata. Le strutture sono pronte e si faranno trovare pronte. Reggio ha un potenziale straordinario non ancora valorizzato. Questa vetrina internazionale darà la possibilità di conoscere questa città in Europa e nel mondo. Questo è l’evento più importante, sotto il profilo sportivo, che la Calabria abbia mai ospitato. Da qui a qualche settimana sottoscriveremo un protocollo d’intesa ricco di iniziative, l’Amministrazione è pronta a presentare la possibilità di una sede per Sport e Salute, che accompagni società e sport. Reggio si candida a diventare capitale dello sport internazionale, siamo nel cuore del Mediterraneo, ci sono tutti i presupposti. Reggio Calabria ospiterà il Campionato Europeo di Padel 2027. A Reggio ci sarà il tutto esaurito, arriveranno in tantissimi da Messina, anche le strutture ricettive limitrofe saranno coinvolte. Reggio può candidarsi già alla seconda edizione della Next Gen.“.

Occhiuto: “lavoreremo affinchè Reggio Calabria sia sempre più centrale per ospitare gli eventi più importanti che l’Italia possa ospitare”

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha dichiarato: “non saremmo qui oggi se non ci fosse stata una volontà del Ministro Abodi e del Governo Meloni per ospitare un evento di questa caratura. Non è la prima volta che viene in Calabria, abbiamo un rapporto fecondo, così come con Sport e Salute. Con il presidente Binaghi ci siamo conosciuti da qualche mese, ma ne ho osservato capacità e qualità perchè la FITP ha fatto del tennis uno sport persino più apprezzato del calcio in un Paese appassionato di calcio da sempre. I campioni non nascono dal nulla, ma dal lavoro della Federazione, chapeau a Binaghi che ha saputo rilanciare questo sport in Italia.

Tutta la mia solidarietà a Carraro, so che quello che ha annunciato Cannizzaro non è ben definito, ma ora si deve fare per forza! Il sindaco di Reggio è mio amico di tanto tempo, sono felice che abbia fatto il sindaco perchè sapevo che lo avrebbe fatto bene e ha detto una cosa bellissima: questa è una città bellissima e dalla grande potenzialità. Così come la Calabria, noi stiamo cercando di valorizzarla.

A Reggio Calabria il tennis era già una potenzialità per la storia che ha avuto, penso al Circolo Polimeni. Ma se queste potenzialità non vengono rilanciare e valorizzate, rimangono inespresse. Eventi come questo servono a creare occasioni di rilancio di queste potenzialità e marketing territoriale. Abbiamo sviluppato il sistema aeroportuale, aumentato i collegamenti aerei, stiamo cercando di ragionare in una logica di grande Città Metropolitana dello Stretto. Serve una visibilità che solo grandi eventi sportivi come questo può dare.

Rimango contento quanto sento Mezzaroma che dice non ero mai stato a Reggio e ho apprezzato la sua bellezza: pensate quando sarà apprezzata da milioni di spettatori che vedranno ciò che noi vediamo ogni giorno. Non sono eventi one shot, che servono a mostrare ciò che il territorio possiede, ma sono azioni che determinano investimenti e sviluppo sui territori. Io e Cannizzaro siamo molto ambiziosi, tutto questo non ci basta: lavoreremo affinchè Reggio Calabria sia sempre più centrale per ospitare gli eventi più importanti che l’Italia possa ospitare. Consiglierei Cannizzaro a Ciucci, visto il Ponte dell’Alba, magari il Ponte sullo Stretto lo costruiamo prima“.

Binaghi: “il ministro Abodi ha contattato Occhiuto per una grande manifestazione al Sud”

Angelo Binaghi, presidente della FITP ha detto: “le Next Gen ATP Fianals a Reggio Calabria rappresentano il completamento del piano di sviluppo del tennis italiano. Il completamento strategico-funzionale perchè completano gli investimenti del settore tecnico-giovanile, dal progetto oneroso tennis nella scuola, gli investimenti di alto livello del settore agonistico, della tv in chiaro che consente agli italiani di conoscere il nostro sport, con il progetto dell’impiantistica. Il piano dal punto di vista organizzativo: per la prima volta nella storia, l’Italia ospita tutti e 3 gli appuntamenti finali del tennis di alto livello, la Coppa Davis a Bologna, le Nitto ATP Finals a Torino, a Reggio la Next Gen.

Un completamento del piano di sviluppo territoriale: al Nord abbiamo le Nitto ATP Finals, al centro-Nord la Coppa Davis, a Roma gli Internazionali d’Italia, a Cagliari un super Challenger, al Sud una grande manifestazione come la Next Gen che consente anche al Sud di poter beneficiare degli impatti economici, sociali e sportivi che il tennis garantisce nella nostra Penisola.

L’artefice è il ministro dello Sport Abodi che per primo ha pensato al Sud e a Reggio Calabria. Non conoscevo il governatore Occhiuto, me l’ha fatto incontrare il ministro Abodi, è stato velocissimo a capire che questa fosse una grande occasione per il territorio. Noi siamo umili servitori di un progetto strategico. Siamo contenti perchè il circolo Polimeni ha una grande tradizione. Abbiamo un giovane siciliano, Federico Cinà, che si presenta alle Next Gen da numero 4 della race.

Vogliamo essere protagonisti e vincere, perchè vedranno questa manifestazione in chiaro su Supertennis milioni di italiani, ma oltre 160 Paesi nel mondo vedranno il torneo a Reggio Calabria. Nel 2009 abbiamo trionfato in casa, per la prima volta in casa, nella Fed Cup con Pennetta, Schiavone, Vinci ed Errani, dobbiamo difendere la tradizione“.

Abodi: “1 miliardo di euro dalle palestre scolastiche in buona parte viene declinato nelle scuole di questa Regione di questa città”

Andrea Abodi, ministro dello Sport e dei Giovani, ha dichiarato: “torno a Reggio Calabria che ha segnato tappe importanti della mia vita anche come presidente della Lega B, grazie al presidente Foti, venni eletto al terzo ballottaggio, per un voto, quello della Reggina. Ho cercato di dare attuazione all’indirizzo del presidente del Consiglio. Rendere l’Italia più coesa anche grazie allo sport. Spesso le buone pratiche sportive sono spostate nel centro-nord. Giochi del Mediterraneo e Americas Cup vanno in questa direzione. Vogliamo far tirare fuori al Sud questo potenziale, lavorando con le sue regioni.

Nel 2019 a Milano ha vinto Sinner, nel 2021 Alcaraz, è un ponte per il futuro, questo ponte che venga ospitato da Reggio Calabria, è di buon auspicio. Il governo Meloni sta sviluppando un progetto: 1 miliardo di euro dalle palestre scolastiche che in buona parte viene declinato nelle scuole di questa Regione di questa città; 1543 playground nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti, 310 sono in Calabria, ne abbiamo organizzati 305 negli ultimi 3 anni, 70 in provincia di Reggio Calabria. Abbiamo un difettaccio, ci innamoriamo di luoghi e persone, dei problemi da risolvere, siamo una squadra formidabile. La nostra missione è seguire la Nazione, al di là del colore politico, perchè guardiamo ai cittadini. Lo sport può dare tanto. Il ringraziamento va a chi ha creduto in questa sfida, dal Presidente del Consiglio a soggetti di governo come il sottosegretario Sbarra, al ministro Valditara, al ministro Bernini, al ministro Tajani, al ministro Lollobrigida. Noi non siamo qua di passaggio, ma siamo qui per fare della Calabria un nostro valore aggiunto”.

Mezzaroma: “pronti a una sinergia con l’Amministrazione cittadina”

Il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma ha dichiarato: “dopo i Giochi del Mediterraneo, America Cup, arriva al Sud con preciso indirizzo del governo per promuovere questi territori magnifici. Ringrazio il sindaco Cannizzaro per la passeggiata sul Lungomare di Reggio e mi ha fatto vedere i Bronzi di Riace. I grandi eventi internazionali sportivi devono essere occasione di promozione dei territori, lo mettono alla prova perchè infrastrutture e ricettività devono essere all’altezza e alzare l’asticella. Come Sport e Salute è un onore collaborare con la FITP, con l’Amministrazione regionale e comunale, guidate da amministratori giovani, propositivi e con voglia di fare come Occhiuto e Cannizzaro. Posso dire che con la Regione Calabria collaboriamo con un protocollo d’intesa, è stata una delle primissime a investire nella promozione sociale con i voucer sportivi. A breve firmeremo un protocollo d’intesa anche con la città di Reggio Calabria per la promozione di iniziative sportive con Sport e Salute. Ci sono i presupposti per una promozione su tutto il territorio per il mondo dello sport“.