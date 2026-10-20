Next Gen ATP Finals, Occhiuto e il retroscena da New York: negli USA un ricordo speciale del tennis Reggio Calabria | INTERVISTA

Le Next Gen ATP Finals 2026 rappresentano una straordinaria vetrina internazionale per la Calabria che, dal 9 al 13 dicembre, accoglierà a Reggio Calabria, presso il PalaCalafiore, i migliori giovani talenti del tennis mondiale. L’evento è stato presentato ufficialmente questa mattina a Palazzo Alvaro, alla presenza dei vertici delle istituzioni sportive nazionali e delle autorità locali. Una manifestazione che punta a valorizzare il territorio, attrarre visitatori e lasciare un’eredità importante anche attraverso gli investimenti per la riqualificazione del PalaCalafiore.

Tra i protagonisti della conferenza stampa anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che a margine dell’incontro si è soffermato sul significato dell’arrivo di una competizione di rilievo mondiale a Reggio Calabria e sulle prospettive per il territorio. Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sul suo viaggio newyorkese per la promozione del torneo, il presidente Occhiuto ha svelato un aneddoto: “in America ricordavano un evento mondiale di qualche anno fa a Reggio Calabria, credo riguardasse la Coppa Davis (1972, 1983 o 2002, o forse la Fed Cup 2009 vinta dalle azzurre, ndr). C’è stato un simpatico siparietto tra il presidente della Federazione Mondiale e il presidente di quella italiana. Questo a dimostrazione del fatto che Reggio possa diventare una sede importante per ospitare iniziative del genere. Che se ne sia parlato anche a New York mi pare di buon auspicio“.