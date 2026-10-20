Next Gen ATP Finals, Abodi a StrettoWeb: “Reggio Calabria in diretta in quasi 170 Paesi”. E quel ricordo sulla Reggina | INTERVISTA

Reggio Calabria si prepara a vivere un appuntamento sportivo di portata internazionale con le Next Gen ATP Finals 2026, che dal 9 al 13 dicembre porteranno al PalaCalafiore le stelle emergenti del tennis mondiale. Un evento che rappresenta anche un’importante occasione di rilancio per il territorio, grazie alla visibilità internazionale e agli interventi di riqualificazione previsti per l’impianto sportivo. Questa mattina, nella Sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, alla presenza dei principali rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport.

Tra gli ospiti più attesi il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che a margine dell’incontro ha risposto alla domanda di StrettoWeb, sulla continuità dell’evento anche a carattere pluriennale, dichiarando: “credo molto alla continuità degli eventi e delle politiche. Questi eventi sono semina e non raccolto. Si cerca di diffondere la pratica sportiva in tutte le sue forme e far conoscere nel mondo la bellezza della Calabria. La Next Gen andrà in onda in quasi 170 Paesi, è un elemento formidabile per far emergere il potenziale di Reggio Calabria“.

Nel corso della conferenza Abodi ha anche ricordato con affetto Reggio Calabria: “Reggio Calabria che ha segnato tappe importanti della mia vita anche come presidente della Lega B, grazie al presidente Foti, venni eletto al terzo ballottaggio, per un voto, quello della Reggina“.