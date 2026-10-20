Next Gen ATP Finals, Binaghi: “abbiamo scelto la Calabria su indirizzo del governo. È Regione dinamica e ambiziosa” | INTERVISTA

Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha spiegato a StrettoWeb com'è nata la scelta di Reggio Calabria come sede delle Next Gen ATP Finals

Ministro Abodi e presidente Binaghi
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il futuro del grande tennis mondiale passa da Reggio Calabria. Dal 9 al 13 dicembre 2026, il PalaCalafiore sarà il palcoscenico delle Next Gen ATP Finals, la prestigiosa competizione che riunisce i migliori giovani talenti del circuito internazionale. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina a Palazzo Alvaro, alla presenza delle massime autorità sportive e istituzionali. Un appuntamento che segna un’importante occasione di crescita per il movimento tennistico calabrese e porta Reggio Calabria al centro dell’attenzione sportiva internazionale.

A margine dell’evento, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha parlato dell’importanza delle Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria svelando, su domanda di StrettoWeb, la sinergia fra governo, FITP e Regione: “com’è nata l’idea di Reggio Calabria? Il Circolo Polimeni per noi ha una storia indiscutibile, per anni è stato il Circolo con il maggior numero di tesserati in Europa. L’idea è stata del ministro Abodi. Io e il presidente Occhiuto non ci conoscevamo. Il ministro è voluto andare al Sud e a Reggio Calabria. Sapevo ci fosse una Regione dinamica e ambiziosa. Il presidente ha capito al volo di che occasione si trattasse. Speriamo che il progetto possa avere in futuro delle code, un prolungamento“.

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