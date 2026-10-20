Adesso è ufficiale! Reggio Calabria ospiterà un grande torneo di Padel nel 2027. Carraro: “merito dell’entusiasmo di Cannizzaro” | VIDEO

Il sindaco Cannizzaro lo aveva spoilerato durante la conferenza odierna, cogliendo di sorpresa anche il presidente Binaghi, adesso è ufficiale: Reggio Calabria ospiterà un grande torneo internazionale di Padel nel 2027. Dopo il grande tennis, con le Next Gen ATP Finals di dicembre al PalaCalafiore, in riva allo Stretto arriverà anche il grande padel con Reggio Calabria che sarà la terza città italiana, dopo Roma e Milano, a ospitare un torneo che si prospetta a carattere pluriennale.

L’annuncio è arrivato attraverso i social da parte del sindaco Cannizzaro, in compagnia di Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale di Padel, che ha dichiarato: “grazie all’entusiasmo e alla straordinaria e travolgente emozione che trasmette il sindaco Cannizzaro, mi piacerebbe davvero che in tutta Italia avessimo sindaci come lui, possiamo dire che dal prossimo anno, oltre ai tornei major di Roma e P1 di Milano, Reggio Calabria avrà il terzo torneo internazionale di Padel. Non sarà solo per un anno, ma sarà qualcosa di continuativo, perchè una città come Reggio Calabria e una Regione come la Calabria, guidata dal presidente Occhiuto, meritano un grande evento internazionale“.