Come sarà l’Aeroporto di Reggio Calabria con il nuovo maxi investimento annunciato da Occhiuto e Cannizzaro: dal terminal arrivi all’area parcheggi | RENDERING

Un investimento complessivo da 64 milioni di euro per trasformare l’Aeroporto di Reggio Calabria e consolidarne il ruolo strategico nel sistema dei trasporti dello Stretto. È questo l’annuncio arrivato oggi dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, nel corso della conferenza stampa dedicata al futuro dello scalo reggino. Il piano prevede una serie di interventi strutturali destinati a migliorare l’esperienza dei passeggeri, aumentare la funzionalità dell’infrastruttura e rendere l’aeroporto sempre più competitivo sul piano nazionale e internazionale. Il cuore dell’investimento riguarda il nuovo terminal arrivi, per il quale sono stati destinati 36 milioni di euro, ma il programma comprende anche opere di riqualificazione generale dell’intera area aeroportuale.

La parte più rilevante del progetto riguarda l’ampliamento dell’aerostazione arrivi, con un intervento da 36 milioni di euro che punta a dotare lo scalo di spazi più moderni, funzionali e adeguati alla crescita del traffico passeggeri. Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di rilancio dell’Aeroporto dello Stretto, dopo il colpaccio Ryanair che ha riportato nuove rotte e nuove prospettive per lo scalo reggino e dopo i lavori del terminal partenze inaugurati nel mese di maggio, che hanno già segnato un importante passo avanti nella modernizzazione della struttura.

Gli annunci arrivati oggi rappresentano quindi una nuova fase di sviluppo per un aeroporto che negli ultimi mesi è stato al centro di un profondo processo di cambiamento, con l’obiettivo dichiarato di recuperare competitività e attrattività per cittadini, turisti e imprese.

Il piano degli interventi: tutte le opere previste

Oltre al nuovo terminal arrivi, il piano da 64 milioni di euro comprende una serie di interventi strategici che riguarderanno diversi settori dell’infrastruttura aeroportuale.

Nel dettaglio, sono previsti:

36 milioni di euro per ampliare l’aerostazione e realizzare il nuovo terminal arrivi ;

per ampliare l’aerostazione e realizzare il nuovo ; 2,5 milioni di euro per il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco , una vera e propria caserma all’interno dello scalo;

per il nuovo distaccamento dei , una vera e propria caserma all’interno dello scalo; 3,5 milioni di euro per la demolizione di ruderi e manufatti pericolosi e la riqualificazione complessiva dell’area;

per la demolizione di ruderi e manufatti pericolosi e la riqualificazione complessiva dell’area; 3,5 milioni di euro per la riqualificazione della pavimentazione dell’area di movimento aeroportuale;

per la riqualificazione della pavimentazione dell’area di movimento aeroportuale; 5 milioni di euro per la riqualificazione ambientale dell’area lato mare;

per la riqualificazione ambientale dell’area lato mare; 5 milioni di euro per interventi dedicati alla security e alla digitalizzazione dell’aerostazione;

per interventi dedicati alla security e alla digitalizzazione dell’aerostazione; 7,9 milioni di euro per la riqualificazione della viabilità di accesso e delle aree di sosta.

L’annuncio arriva in un momento particolarmente delicato per l’Aeroporto di Reggio Calabria, dopo le polemiche politiche degli ultimi giorni legate alle indiscrezioni sulla cancellazione di alcuni collegamenti internazionali Ryanair nella stagione invernale. Occhiuto e Cannizzaro hanno così voluto ribadire la strategia di investimento sullo scalo, sottolineando come il percorso di crescita non si fermi davanti alle criticità temporanee.

Rendering e nuova immagine dell’Aeroporto dello Stretto

A corredo dell’annuncio sono stati presentati anche i rendering del nuovo aeroporto, che mostrano come cambierà lo scalo dopo la realizzazione degli interventi previsti. Le immagini restituiscono una struttura più moderna, funzionale e integrata con il territorio, con nuovi spazi dedicati ai passeggeri e una maggiore attenzione alla qualità dei servizi. Il progetto punta dunque a cambiare il volto dell’Aeroporto di Reggio Calabria, trasformandolo in un’infrastruttura capace di accompagnare la crescita turistica ed economica del territorio e di rafforzare il ruolo strategico della città all’interno del sistema dei trasporti del Mezzogiorno. Tutte le immagini nella gallery a corredo.