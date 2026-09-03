Reggio Calabria, il grande annuncio di Cannizzaro: “stiamo lavorando per il pontile dell’Aeroporto, il Comune di Messina è già d’accordo”

“Tra qualche settimana porterò altre novità importanti per l’hub del Porto. E poi accenno che stiamo lavorando per un progetto, che è già stato sposato dal Comune di Messina, che riguarda l’attivazione del pontile dell’Aeroporto di Reggio Calabria, una struttura che non ha eguali al mondo”. Ad annunciarlo è il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, nel corso della conferenza stampa sull’Aeroporto che anticipa l’utilizzo di 64 milioni di euro per consolidare l’infrastruttura, con il terminal arrivi e non solo.

L’annuncio apre uno scenario nuovo per il sistema dei collegamenti nell’area dello Stretto di Messina, con il primo cittadino reggino che guarda a una prospettiva di integrazione sempre più concreta tra le due sponde. Il progetto del pontile dell’Aeroporto di Reggio Calabria, infatti, rappresenta una delle possibili chiavi per rafforzare il ruolo dello scalo come infrastruttura strategica non soltanto per la città, ma per un territorio più ampio che comprende Reggio, Messina e l’intera area dello Stretto.

La novità assume un valore particolare perché nasce all’interno di un percorso condiviso con il Comune di Messina e con il sindaco Federico Basile, segnando un cambio di passo rispetto a una visione dell’area integrata dello Stretto rimasta troppo spesso confinata nei programmi e nelle dichiarazioni di principio. Questa volta, invece, l’obiettivo dichiarato è trasformare quella prospettiva in azioni concrete, attraverso infrastrutture e servizi capaci di collegare realmente i territori.

Cosa rappresenterà il pontile per tutta l’area dello Stretto

Il pontile dell’aeroporto potrebbe diventare un elemento distintivo nel panorama dei trasporti, creando un collegamento diretto tra lo scalo reggino e il sistema portuale messinese e contribuendo a ridurre le distanze tra le due città. Una struttura che, nelle parole di Cannizzaro, “non ha eguali al mondo” e che punta a valorizzare una caratteristica unica dello Stretto: la presenza di due grandi centri urbani affacciati sullo stesso specchio d’acqua e uniti da una naturale vocazione alla mobilità integrata.

L’iniziativa si inserisce nel quadro di una strategia più ampia che vede l’Aeroporto dello Stretto al centro di un processo di rilancio, sostenuto dagli investimenti annunciati per il potenziamento dell’infrastruttura e per il miglioramento dei servizi ai passeggeri. Ma la prospettiva indicata dal sindaco di Reggio Calabria guarda oltre il solo aeroporto: l’obiettivo è costruire una rete nella quale porto, aeroporto e collegamenti marittimi possano dialogare tra loro, offrendo nuove opportunità economiche, turistiche e logistiche.

Il confronto con Messina diventa quindi un tassello fondamentale di questa nuova fase. La collaborazione istituzionale tra Cannizzaro e Basile punta a dare concretezza al concetto di Città dello Stretto, non più soltanto evocato come idea politica o amministrativa, ma sostenuto da progetti condivisi e interventi capaci di incidere sulla vita quotidiana di cittadini, pendolari, turisti e imprese. L’attivazione del pontile dell’Aeroporto di Reggio Calabria rappresenterebbe, dunque, un ulteriore passo verso un sistema integrato dei trasporti dello Stretto, nel quale le due sponde possano finalmente funzionare come un unico grande territorio connesso, competitivo e attrattivo.