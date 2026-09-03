Aeroporto, volo Reggio Calabria-Roma con un’altra compagnia? Occhiuto si sbilancia: l’annuncio

“Annuncio di star lavorando a un altro collegamento con Roma con un’altra low cost, a partire da aprile”. E’ quanto ha affermato Roberto Occhiuto nel corso di una conferenza stampa sull’Aeroporto di Reggio Calabria. “Quando sono arrivato l’Aeroporto era morto, in condizioni incivili e scandaloso. Non era degno di una città come Reggio Calabria. Il biglietto da visita era la sciatteria, la depressione, una cosa bruttissima. Vi ricordate cosa chiedevano i Comitati? I voli per Milano, per Roma, perché stavano cacciando anche quelli. Noi siamo andati anche oltre ogni aspettativa del territorio” ha aggiunto, nell’annunciare la nuova intenzione: un nuovo volo Reggio-Roma con una nuova low cost.

Nel corso della conferenza, altri due grandi annunci: i 64 milioni per i nuovi lavori all’Aeroporto e l’idea sul pontile, già approvato anche dal Comune di Messina.