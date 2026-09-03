Reggio Calabria, l’ennesimo colpaccio di Occhiuto e Cannizzaro: 64 milioni per l’Aeroporto! Annunciato il nuovo terminal arrivi, ma non solo | FOTO

Con un colpo di spugna. Ancora. Con i fatti. Ancora. Si sa: alla fine valgono più di mille parole, polemiche, attacchi, propaganda. La premiata ditta Occhiuto–Cannizzaro piazza l’ennesimo colpaccio, con le stesse abilità con cui il DS della Reggina Romairone è riuscito a chiudere i grandi colpi estivi per il mercato amaranto. In mezzo al marasma della Sinistra, che alla prima mezza indiscrezione rilascia il solito veleno mediatico, Governatore calabrese e Sindaco di Reggio annunciano un altro capolavoro riguardante il futuro dell’Aeroporto dello Stretto.

I due, nella conferenza stampa di questa mattina, hanno infatti annunciato che ben presto lo scalo “Tito Minniti” si rifarà ancora una volta il look, il terminal arrivi. Dopo quella realizzata nell’area partenze, inaugurata a maggio, adesso sarà la volta di quella dell’area arrivi, che si ricongiungerà all’altra. Sempre nuova, innovativa, moderna. E, soprattutto, rapida. La stessa velocità con cui volano gli aerei sullo Stretto. Anche in questo caso i lavori saranno realizzati con la modalità flash. A questo terminal saranno aggiunti altri interventi, per un totale di 64 milioni di euro.

64 milioni per continuare ad ammodernare l’Aeroporto di Reggio Calabria. L’annuncio iniziale in un video introduttivo che ha anticipato gli argomenti affrontati in conferenza stampa, all’interno di una sala “Giuditta Levato” del Consiglio regionale strapiena e gremita. “Annunciamo questi 64 milioni di euro per l’Aeroporto di Reggio Calabria, 64 milioni destinati non a rilanciare, perché lo abbiamo già fatto con i fatti, ma per concretizzare e certificare ancora una volta qual è l’intento di questa Governance” ha esordito Cannizzaro.

“Non sono fondi che chissà adesso quando vedremo. Abbiamo fatto il terminal partenze in 8 mesi, loro in 8 anni non hanno fatto il Ponte Calopinace, che io farò in 40 giorni. Questa la suddivisione del finanziamento:

36 milioni per ampliare l’aerostazione, il terminal arrivi.

2,5 milioni per il distaccamento dei Vigili del Fuoco, una vera e propria caserma.

Demolizione di ruderi e manufatti pericolosi, con riqualificazione dell’intera area, per 3,5 milioni.

Riqualifica di pavimentazione dell’area di movimento, 3,5 milioni.

Riqualifica ambientale dell’area lato mare, per 5 milioni.

Interventi per la security e digitalizzazione dell’aerostazione, 5 milioni di euro.

Riqualifica della viabilità di accesso e delle aree di sosta, pet 7,9 milioni di euro.

“Grazie al Presidente Occhiuto per il lavoro che sta facendo. Reggio in questa estate è stata bersagliata da turisti. Se la città vive un momento di vitalità, e siamo solo all’inizio, si deve a questa struttura aeroportuale. Poi succede che vengono a Reggio e dopo 48 ore se ne vanno perché in questi anni nessuno ha creato le condizioni turistiche. Ci penseremo noi, e non ci metteremo 12 anni, ma inizieremo a farlo in questi mesi” ha aggiunto Cannizzaro.

Il Presidente di Sacal svela i tempi per i lavori

Altri dettagli in merito li ha dati il Presidente di Sacal, Luciano Vigna: “l’obiettivo è di arrivare a bandire la gara per la realizzazione del terminale arrivi entro fine anno. Ci sarà il progetto esecutivo, con la realizzazione dell’infrastruttura. Sui tempi spero di essere bravo all’80%, come Franchini. Fatto questo poi il resto sarà complementare. Per i lavori andremo al 2028”.