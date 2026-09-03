Aeroporto Reggio Calabria, Cannizzaro replica alla Sinistra: “da loro livore e cattiveria, da noi i fatti”. Ecco i dati che smontano le bugie

“Si registra di nuovo un fatto: mentre altri, con livore, in maniera cattiva, stanno lì a pregare che qualcosa vada male, in quelle che sono le opere più belle, sperando possano crollare e avere un problema, solo perché devono ascrivere la responsabilità a Occhiuto e Cannizzaro, noi siamo qui a dimostrare con i fatti che ci allontaniamo da queste stupide polemiche. Gli altri fanno chiacchiere e distintivo. C’è una componente in Calabria, ma soprattutto a Reggio, gelosa, forse perché in pochi mesi siamo stati capaci di fare ciò che loro non hanno fatto in 12 anni. Quando c’erano loro questo Aeroporto stava per chiudere, non dimentichiamolo”.

Così, nel corso di una conferenza stampa sull’Aeroporto, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro risponde alle polemiche della Sinistra, di questi giorni, dopo l’indiscrezione sulla cancellazione di alcuni voli internazionali che Ryanair opererà sullo scalo “Tito Minniti”. Cannizzaro ha voluto dimostrare che, al netto delle polemiche, e in risposta alle stesse, ancora una volta lui e Occhiuto rispondono con i fatti, annunciando un investimento da 64 milioni di euro per altri lavori, a partire dal terminal arrivi.

A smentire ancor di più polemiche e propaganda, e non più da un punto di vista politico, sono i dati. E i dati li ha enunciati il Presidente di Sacal, Luciano Vigna, rispondendo sul merito: “il traffico passeggeri su Reggio è aumentato. I voli saranno di meno? Sì. Pochi quelli internazionali? Sì, ma succede ovunque. Quello che conta è che Reggio ha più passeggeri e ne avrà ancora di più. E poi questo non vuol dire che l’Aeroporto non avrà voli internazionali. Nella fase estiva, che è quella più attiva, i voli saranno riattivati. Siamo in una fase di crescita e fiducia. L’Aeroporto sta crescendo strutturalmente e numericamente”.