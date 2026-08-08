Vinitaly Reggio Calabria, Occhiuto: “il Vinitaly, con questo panorama, è più bello di quello Verona” | INTERVISTA

Su i bicchieri! Inizia il Vinitaly di Reggio Calabria! Presente in città anche il presidente Roberto Occhiuto che ha accolto con piacere la proposta di Francesco Cannizzaro quando non era ancora sindaco, nel raddoppiare gli appuntamenti wine lover calabresi dopo il grande successo, ormai consolidato, di Sibari. Nella giornata inaugurale, Occhiuto ha raccontato come la narrazione sbagliata abbia zavorrato la Calabria per anni, ma il cambio di paradigma stia portando risultati importanti.

Il presidente ha ironizzato anche sul fatto che il Vinitaly di Verona, l’originale, sia bellissimo, ma fatto all’interno dei capannoni, mentre quello di Reggio goda di un panorama invidiabile come la vista sullo Stretto.