Vinitaly Reggio Calabria, Gallo: “racconteremo una Calabria in evoluzione e che non torna indietro” | INTERVISTA

Donne e giovani protagonisti del settore vitivinicolo calabrese. È questo il messaggio lanciato dall’assessore Gallo in apertura del Vinitaly and the City Reggio Calabria avvenuta tra Museo e Lungomare. L’assessore Gallo ha sottolineato l’importanza di valorizzare l’identità del territorio attraverso vini di qualità, eccellenze gastronomiche e la collaborazione con esperti di fama internazionale. La narrazione si sposta dai tesori archeologici di Reggio Calabria ai mercati globali, celebrando un export raddoppiato che testimonia il successo economico della zona.

Grazie a eventi di rilievo e al supporto delle istituzioni, la regione punta a consolidare la propria immagine di terra d’eccellenza capace di attrarre investitori e turisti. Infine, emerge la volontà di trasformare le antiche tradizioni locali in un motore d’innovazione per il futuro dell’intero comparto agroalimentare calabrese.