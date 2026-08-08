Vinitaly Reggio Calabria: al Museo il taglio del nastro ufficiale della 1ª edizione, si comincia!

Il Vinitaly di Reggio Calabria ha avuto ufficialmente iniziano. Sono due le anime che compongono l’evento, potremmo definirle il vino bianco e il vino rosso, il Museo Archeologico e il Lungomare. Nella casa dei Bronzi di Riace verranno ospitati degli interessanti incontri di approfondimento sul tema vitivinicolo, sul chilometro più bello d’Italia ci sarà il cuore dell’evento, la festa, la musica, gli assaggi, lo show! Due anche le inaugurazioni. Si parte con quella delle 19:30 al Museo Archeologico, il “taglio del nastro” che dà il via alla manifestazione. Al cospetto dei Bronzi di Riace si terranno 5 Masterclass consultabili nel nostro programma completo.

Alle 20:30, invece, sarà la volta della cerimonia di inaugurazione che vedrà presenti: il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il direttore generale vicario di Veronafiere Gianni Bruno, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il presidente dell’ICE Matteo Zoppas e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. A condurre sarà la speaker di Radio2 Nicol Angelozzi.