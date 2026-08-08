Vinitaly Reggio Calabria: colori, sorrisi ed energia! Le FOTO più belle della 1ª serata e il VIDEO dei fuochi d’artificio

Una serata di vino, sapori, musica e divertimento ha accompagnato il debutto di Vinitaly and the City a Reggio Calabria. Il Lungomare Italo Falcomatà si è trasformato in una grande vetrina delle eccellenze calabresi, accogliendo cittadini, turisti, appassionati e operatori del settore. Gli stand dedicati alle cinque province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria hanno condotto il pubblico in un viaggio tra cantine, vitigni autoctoni e prodotti tipici. Alle degustazioni si sono affiancati wine talk, masterclass e cooking show, in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalla bellezza dello Stretto.

La fotogallery ripercorre i momenti più belli della serata inaugurale: i calici alzati, i talk, i piatti preparati durante gli show cooking e la partecipazione del pubblico lungo il Lungomare. A completare la festa sono state la diretta di Rai Radio2 e la musica di Maria Antonietta e Colombre, protagonisti del concerto all’Arena dello Stretto. Una raccolta di immagini che restituisce i colori, i sorrisi e l’energia della prima notte di Vinitaly Reggio Calabria.