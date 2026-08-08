Vinitaly Reggio Calabria, le impressioni della 1ª serata: reggini, spagnoli e giovani “è un evento splendido” | INTERVISTE

Un’atmosfera di grande festa sta accompagnando Vinitaly and the City a Reggio Calabria, la manifestazione che ha trasformato il Lungomare Italo Falcomatà in una vetrina dedicata ai vini, ai sapori e alle eccellenze dei territori calabresi. Tra degustazioni, show cooking, talk tematici e momenti di intrattenimento, cittadini e visitatori stanno vivendo un’esperienza che unisce enogastronomia, cultura e divertimento. Le aree dedicate alle cinque province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria permettono al pubblico di conoscere cantine, vitigni autoctoni e prodotti tipici provenienti da tutta la regione.

Ai microfoni di StrettoWeb, le persone presenti sul Lungomare hanno raccontato le proprie impressioni sulla manifestazione, condividendo l’entusiasmo per le degustazioni e per un programma capace di alternare approfondimento, spettacolo e convivialità. Calici alzati, musica, sorrisi e voglia di stare insieme restituiscono l’immagine di una Reggio Calabria vivace e accogliente. Il Vinitaly diventa così non soltanto un’occasione per promuovere il vino calabrese, ma anche una grande festa popolare attraverso la quale scoprire e celebrare le eccellenze della Calabria nella straordinaria cornice dello Stretto.