Più gol in una partita che in 3 anni: la prima della Reggina è uno show, 7 reti (ma con l’uomo in più) al povero PraiaTortora

Avviso agli smemorati: il titolo è chiaramente ironico. Sì, di gol, la Reggina, in questi tre anni ne ha fatti molto di più di quelli di stasera. Ma era da tempo che non se ne vedevano così tanti in una sola partita, ma soprattutto solo quattro in un tempo. L’effetto della prima amaranto della nuova stagione, e della nuova gestione Lotito, non può che essere positivo. Amaranto straripanti (finisce 7-0) contro il neopromosso e volenteroso Digiesse PraiaTortora, che paga però anche lo scotto di tre quarti di match con l’uomo in meno. Forse, Marchionni, avrebbe preferito giocarsela in parità numerica, per capire ancora meglio lo stato dei suoi, ma questo match di Coppa Italia Serie D gli è stato senz’altro utile per sperimentare tatticamente e non solo.

Spettatori 2.737. Questa la risposta di un Granillo che ritrova gli ultrà, dopo l’assenza all’Arena venerdì sera, i quali però espongono uno striscione contro la multiproprietà. Conferma a una nostra notizia: Filippo Lopresti ritorna ad essere lo speaker del Granillo, dopo un anno esatto di assenza.

La partita

Poi palla al campo. Buona pressione iniziale degli ospiti, che creano la prima occasione, con Marcello che si fa ipnotizzare da Lagonigro. Poi due episodi determinanti: Palmieri si fa male alla spalla dopo una caduta, Toscano al suo posto. Ma, soprattutto, Popovic fa fallo su Lancini a gioco fermo, l’assistente segnala all’arbitro: è rosso. Da qui, inizia lo show: Toscano entra ed è ispirato, così serve Reis che in spaccata fa 1-0. Poi sale in cattedra Mady Abonckelet, che grazie a due corner trova la doppietta: prima si gira bene in area, poi svetta più in alto di tutti di testa. E’ 3-0, che diventa poker dopo una bellissima azione personale di Rotulo: prende palla a centrocampo, ne salta un po’, si accentra e dal limite insacca. Si chiude così un primo tempo straripante.

La ripresa, a questo punto, si trasforma in accademia, ma è utile soprattutto a Marchionni per sperimentare, e passare dalla difesa a 3 (con cui aveva iniziato) a quella a 4. Così escono Baggi e Fazio ed entrano Specker e Alma. Lancini e Girasole Rosario in mezzo, Specker e Toscano esterni, davanti Guida e Alma ai fianchi di Reis. Il 4-3-3 diventa 4-2-3-1 con l’ingresso di Laaribi per Abonckelet, a cui il Granillo riserva il meritato applauso. Ma qui riprende lo show: bella azione di prima sulla trequarti, la conclude Guida, che si aggiunge al tabellino dei marcatori per il 5-0. Che poco dopo diventa 6. Lo firma il migliore in campo, che sigla anche la rete più bella della serata: Toscano vede la palla arrivare dai 30 metri e la scaglia con tutta la forza che ha, battendo il portiere. E’ show. L’ultimo quarto d’ora è melina, ma Reis trova il modo per siglare la sua doppietta e chiudere la sfida sul 7-0!

Il tabellino

Ecco il tabellino della sfida:

Marcatori: 25′ pt e 45′ st Reis, 32′ e pt 38′ pt Abonckelet, 45′ pt Rotulo, 23′ st Guida, 28′ st Toscano,.

Reggina: Lagonigro; Fazio (1′ st Alma), Lancini, Gisarole R.; Baggi (1′ st Specker), Acquadro (25′ st Franchini), Abonckelet (16′ st Laaribi), Rotulo, Palmieri (13′ pt Toscano); Guida, Reis. In panchina: Madia, De Mori, Girasole Macrì, Alma. Allenatore: Marchionni.

Digiesse PraiaTortora: Bonfanti; Volpe (1′ st Misiano), Popovici, Pantano, Merolla (1′ st Gonzales); Marino, Heredia, Zucco (24′ pt Strumia); Franchi, Petrone (1′ st Gutierrez), Francisco (32′ st Bustos Glavas). In panchina: Romagnoli, Russo, Banchieri, Puntoriere.. Allenatore: Viscardi.

Arbitro: Passarotti di Mantova (Guardalinee Mirabella di Acireale e Pino di Barcellona Pozzo di Gotto).

Note: Spettatori 2.737. Espulso al 18′ pt Popovici (P). Ammoniti: Merolla (P), Fazio (R), Franchi (P).

Recupero: 2’pt; 2’st