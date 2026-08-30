Reggina, Marchionni: “contento dell’approccio, bene anche in fase di non possesso”

“In campo gli sbagli si fanno e si pagano, 11 contro 11 poteva andare diversamente, ma ho visto una squadra che man mano che andava si alzava il ritmo, aumentava i giri del motore. I primi dieci minuti siamo stati un po’ lenti, ma poi il ritmo è salito. La squadra ha macinato, ha fatto tutto ciò che c’era da fare per vincere la partita. L’atteggiamento mi è piaciuto, all’inizio potevamo leggere meglio una situazione in cui c’è stata la parata di Lagonigro, ma abbiamo dimostrato al pubblico che le cose le volevamo fare nel modo migliore. Poi mi è piaciuta la fase di non possesso”. Così mister Marchionni al termine di Reggina-Digiesse PraiaTortora, terminata 7-0. “Domenico Girasole? Ha le stesse chance degli altri, io non guardo in faccia nessuno, a prescindere dal nome. Tanti ragazzi stanno crescendo, io sono contento. Gli under? Mi dispiace per Palmieri, ma Toscano è entrato nel modo migliore. Porcino era in tribuna per un problema all’adduttore che ha avuto ieri. Alternanza portieri? Il posto va guadagnato. Sono contento che i tifosi alla fine abbiano applaudito la squadra”.

In sala stampa si sono presentati anche Reis e Abonckelet. Reis ha affermato: “grande gioia personalmente, sono contentissimo per la prestazione della squadra. Penso che abbiamo fatto benissimo. La competizione con l’arrivo di altri attaccanti? E’ normale che quella ci sia, siamo alla Reggina”. Per Abonckelet: “abbiamo fatto un lavoro importantissimo con la squadra e il mister, non dico che sono al 100% ma quasi”.

Il tecnico del Praia Viscardi ha fatto mea culpa: “non abbiamo approcciato benissimo alla gara, poi l’espulsione ci ha sgretolato, ma in tante partite in 10 si è lottato, invece noi ci siamo arresi. L’espulsione non può essere un alibi. Chiedo scusa ai nostri tifosi, alla società, al Presidente. La Reggina è una squadra fortissima, Guida accorciava e ci metteva in difficoltà”.