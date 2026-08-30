Reggina-Digiesse PraiaTortora, la FOTOGALLERY della prima al Granillo

Buona la prima, in attesa del campionato. La Reggina ne fa 7 al Digiesse PraiaTortora, nel primo turno di Coppa Italia Serie D, e comincia bene la stagione della nuova proprietà targata Claudio Lotito. Reis, Abonckelet (doppietta), Rotulo, Guida e Toscano i marcatori di una serata calcisticamente perfetta, per gli amaranto, che giocano però anche tre quarti di gara con l’uomo in più, per via del rosso a Popovic a metà primo tempo. StrettoWeb ha seguito il match, oltre che con la diretta sul proprio canale YouTube, anche attraverso le immagini del nostro Salvatore Dato, che ha immortalato da bordo campo i momenti più belli in campo e fuori. A corredo dell’articolo la fotogallery completa.