Reggina, primo tempo devastante: 4-0 al Praia Tortora dopo metà match (ma con l’uomo in più) | DIRETTA VIDEO

Primo tempo devastante, per la Reggina, alla prima stagionale in Coppa Italia Serie D contro il Digiesse Praia Tortora. Gli uomini di Marchionni sono avanti di 4 reti dopo i soli primi 45 minuti, anche se con l’uomo in più da metà prima frazione. Dopo il rosso a Popovic per un fallo a gioco fermo su Lancini, infatti, squadra di casa straripante al Granillo: la sblocca Reis in spaccata, poi doppietta di Abonckelet da corner e poker di Rotulo con una bella azione personale.

Amaranto padroni del campo, soprattutto dopo l’episodio dell’espulsione, contro un PraiaTortora volenteroso e coraggioso, ma che si è sfaldato dopo il rosso. Tante buone individualità per gli amaranto: da Abonckelet e Toscano (entrato al posto di Palmieri, che ha subito un infortunio alla spalla al quarto d’ora) a Rotulo e Reis. Ovviamente, dopo un primo tempo del genere, bene tutti: nessuna insufficienza.