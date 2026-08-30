Reggina-Praia Tortora, lo striscione della Curva: “siamo contro la multiproprietà, chi vuole investire lo faccia con serietà”

La Curva Sud della Reggina si è espressa chiaramente. Assente alla presentazione di venerdì sera all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, e in silenzio questa sera al Granillo fino al fischio d’inizio, dall’avvio della sfida di Coppa Italia Dilettanti contro il Digiesse PraiaTortora ha iniziato a cantare e sostenere la squadra. Nella fase centrale del primo tempo, però, ha esposto uno striscione rispetto al nuovo corso societario: “La nostra fede non si discute. Chi vuole investire nella nostra città lo faccia con responsabilità e sappia che questa Curva è contro la multiproprietà. Questa gente merita di sognare”.

StrettoWeb sta trasmettendo la partita sul proprio canale ufficiale YouTube. Ecco il video.