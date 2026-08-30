Reggina-Praia Tortora, lo striscione della Curva: “siamo contro la multiproprietà, chi vuole investire lo faccia con serietà”

Lo striscione della Curva Sud della Reggina, contro la multiproprietà, nel corso del match di Coppa Italia Dilettanti tra gli amaranto e il PraiaTortora

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La Curva Sud della Reggina si è espressa chiaramente. Assente alla presentazione di venerdì sera all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, e in silenzio questa sera al Granillo fino al fischio d’inizio, dall’avvio della sfida di Coppa Italia Dilettanti contro il Digiesse PraiaTortora ha iniziato a cantare e sostenere la squadra. Nella fase centrale del primo tempo, però, ha esposto uno striscione rispetto al nuovo corso societario: “La nostra fede non si discute. Chi vuole investire nella nostra città lo faccia con responsabilità e sappia che questa Curva è contro la multiproprietà. Questa gente merita di sognare”.

StrettoWeb sta trasmettendo la partita sul proprio canale ufficiale YouTube. Ecco il video.

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