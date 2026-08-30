E’ iniziata la nuova stagione della Reggina: esordio al Granillo contro il Praia Tortora. Le FOTO dal Granillo e la DIRETTA della partita

E’ iniziata una nuova stagione per la Reggina, la prima della gestione Lotito, che solo qualche mese fa ha rilevato il club dopo i disastrosi e fallimentari tre anni di Nino Ballarino. L’esordio è al Granillo, per la Coppa Italia Serie D, contro il Digiesse PraiaTortora, compagine neo promossa in Serie D e che la squadra amaranto si ritroverà anche nel girone I. Serata ventilata, presenti gli ultrà (che hanno esposto uno striscione contro la multiproprietà), che erano stati assenti alla presentazione all’Arena di venerdì sera, così come nutrita è la presenza della tifoseria ospite, presente con una manciata di ultras al seguito.

Queste le scelte dei due allenatori per la sfida:

REGGINA:

Lagonigro; Fazio, Lancini, Gisarole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Palmieri; Guida, Reis.

In Panchina: Madia, Toscano, Franchini, De Mori, Girasole D.,Specker, Laaribi, Macrì, Alma.

Allenatore: Marchionni

DIGIESSE PRAIATORTORA

Bonfanti, Volpe, Merolla, Marino, Pantano, Popovic, Heredia, Zucco, Franchi, Petrone, Francisco.

In panchina: Romagnoli, Misiano, Russo, Gonzales, Banchieri, Strumia, Puntoriere, Bustos Glavas, Gutierrez.

Allenatore: Viscardi

In occasione della sfida, StrettoWeb sta trasmettendo la partita live tramite il canale ufficiale Youtube. Ecco il video.