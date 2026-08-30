Risultati Coppa Italia Serie D, concluso il primo turno: ok Trapani e Igea Virtus, Reggina forza 7

La Coppa Italia Serie D entra nel vivo con il primo turno della competizione. Dopo i dieci anticipi disputati nella giornata di ieri, oggi il resto delle sfide che hanno coinvolto le formazioni impegnate nella manifestazione nazionale. In campo anche le squadre calabresi e siciliane del girone I di Serie D, protagoniste di una giornata importante che apre ufficialmente la stagione, in attesa dell’inizio del campionato domenica prossima. Come previsto dal regolamento della competizione, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari non sono stati disputati i tempi supplementari: la qualificazione è stata decisa direttamente ai calci di rigore.

L’attenzione è rivolta soprattutto alle formazioni di Calabria e Sicilia, impegnate nel raggruppamento meridionale della Serie D. Le gare del primo turno hanno rappresentato il primo banco di prova stagionale nella competizione, con l’obiettivo di conquistare l’accesso al turno successivo della Coppa Italia Serie D.

Di seguito tutti i risultati delle sfide disputate.

Sabato 29 agosto

Nuova Ternana – Sporting Club Triestina 1-0

Manfredonia – Fidelis Andria 4-5 d.c.r.

Milan Futuro – Sant’Angelo 1-3

ChievoVerona – Casatese Merate 2-1

Aquila Montevarchi – Terranuova Traiana 0-0

Budoni – Sassari Calcio Latte Dolce 0-1

Schio – Unione La Rocca Altavilla 2-1

Campodarsego – Bassano 5-4 d.c.r.

Sasso Marconi – Tropical Coriano 3-2 d.c.r.

Seravezza Pozzi – Tau Calcio Altopascio 4-1

Domenica 30 agosto

Ore 16.00

Albalonga – Atletico Lodigiani 2-0

Alessandria Calcio – Chisola Calcio 1-1 (7-6 dcr)

Brian Lignano Calcio – Triestina 2-1

Calcio Brusaporto – Scanzorosciate 1-0

Calcio Termoli 1920 – Atletico Ascoli 2-2 (5-3 dcr)

Calvi Noale – Mestre 2-3

Castellanzese – Valenzana Mado 0-2

Celle Varazze – Millesimo Calcio 1-2

Cittadella Modena – Progresso 1-1 (7-6 dcr)

Este – Conegliano 1-0

Pistoiese – Scandicci 3-0

Flaminia Civitacastellana – Follonica Gavorrano 3-3 (4-1 dcr)

Fossombrone – Lanciano 1-1 (7-6 dcr)

Gelbison – Gladiator 1-0

Lascaris – Saluzzo 0-1

Lentigione Calcio – Nibbiano & Valtidone 1-1 (6-5 dcr)

Leon – Pro Sesto 1-1 (5-4) dcr

Luparense – Cjarlins Muzane 1-3

Maia Alta Obermais – Caldiero Terme 0-3

Modica Calcio – Enna Calcio 2-0

Nissa F.C. – Nuova Igea Virtus 1-3

Piacenza Calcio – Correggese Calcio 2-1

Pro Palazzolo – Tritium Calcio 0-1

Real Aversa – Città Di Anagni 2-0

Rovato Calcio – Villa Valle 0-1

Siena – Rondinella Marzocco 3-1

Trastevere Calcio – UniPomezia 1-2

Vigor Senigallia – Ancona 0-1

Virtus CiseranoBergamo – Real Calepina 0-3

Ore 16.30

Sarnese – Nocerina 2-2 (1-4 dcr)

Francavilla – AS Bisceglie 0-1

Ore 17.00

Lucchese – Ghiviborgo 1-0

Gravina – Martina 3-1

Milazzo – Avola 0-1

Ore 17.30

Sarrabus – Monastir 2-1

Ore 18.00

Athletic Palermo – Trapani 2-3

Sestri Levante – Ligorna 1-1

Legnago – U. Clodiense 0-2

Virtus Francavilla – Nardò 2-1

Prato – S. D. Tavarnelle 0-0

Solbiatese – Varese 0-2

Giulianova – L’Aquila 1-3

Oltrepò FBC – Pavia 1-2

Biellese – Borgosesia 2-0

Ore 19:00

Sambiase – Vigor Lamezia 1-1 (4-5 d.c.r.)

Ossese – Gialloblú 1-2

Ore 20:00

Aurora Pro Patria – Club Milano 1-0

Teramo – Notaresco 2-2 (6-5 d.c.r.)

Recanatese – Foligno 1-1 (6-5 d.c.r.)

Licata – Castrumfavara 4-0

Ore 20:30

Reggina – Praia Tortora 7-0

Paganese – Palmese 1914 2-1

Sanremese – Imperia 2-1

Ore 21:00