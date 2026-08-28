Reggina, Filippo Lopresti di nuovo al Granillo? Quasi certo il suo ritorno come speaker

Un gradito ritorno, in attesa degli ultimi colpi di mercato. No, non parliamo di campo, ma di microfono. Non siamo dentro il rettangolo verde, ma un po’ più su. In tribuna. Filippo Lopresti è infatti vicino a tornare al “Granillo”, per ricoprire una carica che lo ha contraddistinto per anni, anche quelli belli e dolci della Serie A. E’ quasi certo che lo speaker e dj, poliedrico volto e simbolo della musica reggina, tornerà ad annunciare i nomi dei calciatori della Reggina, prima e – si spera – soprattutto durante le partite, subito dopo i gol, per esultare insieme a tutto lo stadio. Dopo l’improvvisa interruzione del rapporto, circa un anno fa, dopo 26 anni, e sotto la gestione Ballarino, è vicino ora il ritorno, con la nuova proprietà.