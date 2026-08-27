Fipav Cup Men Elite, Botti: “Reggio posto bellissimo in cui stare. Record con l’Italia? Cosa mai vista!” | INTERVISTA

Due partite intense, due tie-break, anche due sconfitte per la Germania nella tappa di Fipav Cup Men Elite a Reggio Calabria. Due test match comunque molto importanti in vista dell’Europeo, quelli giocati contro l’Italia e contro Cuba che hanno lasciato il CT Massimo Botti soddisfatto. “Questo tour in Italia è utilissimo, ci manca ancora una partita. L’obiettivo era di venire qua e confrontarci con squadre di alto livello. C’è anche il Brasile che sarà un altro competitor di altissimo livello con caratteristiche diverse, quindi ci è utile anche questo. Purtroppo sono due sconfitte, ma considerando che siamo venuti qua per avere delle risposte, io credo che fino ad adesso possiamo ritenerci parzialmente soddisfatti“, ha dichiarato il CT della Germania a StrettoWeb.

In merito al primo set contro l’Italia, il 64-66 passato alla storia, e alla battuta del CT De Giorgi che è stato “troppo seduto”, Botti ha risposto: “io sono stato un’ora e mezza in piedi, considerando che dal 20 in poi avevo finito i time-out, i challenge e i cambi. Abbiamo giocato, abbiamo tirato il fiato solo alla fine. Sicuramente non mi è mai capitato di giocare un set del genere e di vederlo. È stato sicuramente distruttivo, ma interessante. Abbiamo testato la tenuta non solo mentale ma anche fisica dei giocatori. Sicuramente De Giorgi aveva da rammaricarsi, ma anche noi: abbiamo avuto delle occasioni per chiudere prima il set, ma questo è normale quando si gioca un set così lungo”.

In merito alla città, il commissario tecnico dei tedeschi ha speso belle parole: “ho fatto più di una passeggiata sul lungomare. Reggio è bellissima in questo periodo, ce la siamo goduta. Diciamo che, per il tempo libero è un bel posto dove stare quando si fa i professionisti“.

Chiosa finale sull’Europeo imminente: “il nostro obiettivo è arrivare pronti. Secondo me siamo in un momento in cui dobbiamo ancora completare la nostra preparazione, anche tecnica, e quindi abbiamo pochi giorni per farlo. Vediamo se ci riusciremo, lo scopriremo presto“.