Germania-Cuba chiude la tappa del PalaCalafiore della Fipav Cup Men Elite: le FOTO del match

Dopo le emozioni “infinite” (letteralmente, 4 ore di partita!) di Italia-Germania, quest’oggi il PalaCalafiore ha ospitato la seconda gara della FIPAV Cup Men Elite, il torneo amichevole che vede coinvolte Italia, Germania, Cuba e Brasile. Un quadrangolare importante, soprattutto per le squadre europee che a breve prenderanno parte agli Europei 2026 che inizieranno a Napoli il 10 settembre.

Dopo la sconfitta di ieri, per la Germania è arrivato un altro ko, comprensibile, viste le ampie rotazioni di coach Botti e la stanchezza accumulata ieri. Cuba, dal canto suo, con la team manager Yumilka Ruiz ex Medinex, intervistata ai nostri microfoni (VIDEO), è apparsa piuttosto in palla. Primi due set per i cubani con un 23-25 in fotocopia. La Germania non ci sta a subire il cappotto e si prende il terzo set 25-20. Il pubblico reggino prende le simpatie dei cubani, ma questo non basta a evitare il veemente inizio di set dei tedeschi che prendono un buon vantaggio, gestiscono il tentativo di rientro di Simon e compagni e chiudono 25-21 mandando anche questa sfida al tie-break. Nel quinto set la spunta Cuba 19-21.

Da domani al via la tappa di Messina che vedrà protagonista nuovamente Cuba, questa volta contro l’Italia in un PalaRescifina già pronto e carico per abbracciare gli azzurri. Poi si ripete il 30 agosto contro il Brasile.