Yumilka Ruiz ritorna Reggio con Cuba: “Lungomare e Cesare, quanti ricordi! Grazie ai reggini!” | INTERVISTA

Un Campionato Russo, una Coppa Italia e una Coppa CEV, ma soprattutto due ori Olimpici (Atlanta 1996 e Sydney 2000), un Mondiale e una Coppa del Mondo. Il suo palmares parla per lei, il suo sorriso illumina come ai tempi della Medinex. Stiamo parlando di Yumilka Ruiz, oggi team manager della Nazionale maschile di Cuba, presente a Reggio Calabria per la sfida della FIPAV Cup Men Elite tra Cuba e la Germania.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, Yumilka Ruiz ha ricordato i bei momenti passati a Reggio Calabria: “sono felice di essere qua con la nostra Nazionale maschile. Mi vengono tanti ricordi. Bellissimo, sono molto contenta di essere qui. Ieri sono andata un pochettino sul Lungomare e poi ho finito con il gelato di “Cesare”, quello… oh! È da tanti anni che non venivo qui, è una sensazione diversa, sono molto contenta di avere avuto questa opportunità. Magari se devo tornare lo farò felice“.

Yumilka ha visto la partita dell’Italia di ieri, con il primo set da record: “ieri quel set credo che è stato il record del mondo, 64-66, più o meno tre set in uno, ed è stato bellissimo perché si sono viste entrambe le squadre cercare di fare il meglio. Per quello anche noi cerchiamo di fare il meglio e domani cercheremo di prendere quella partita, di fare tutto quello che dobbiamo fare perché è una preparazione che per noi è fantastica“.

Infine, un saluto al pubblico di Reggio: “ciao a tutti, grazie per tutto quello che hanno fatto per me. Io penso che ho potuto fare in quegli anni tutto quello che potevo, ho sempre dato il massimo per giocare e li ringrazio tanto, alla Medinex e a tutti quelli che hanno reso possibile quel tempo lì“.