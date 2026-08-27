Dal PalaCalafiore al PalaRescifina: la Nazionale italiana sbarca a Messina per la FIPAV Cup Men Elite | VIDEO

Dopo la spettacolare e combattutissima sfida disputata ieri al PalaCalafiore di Reggio Calabria, durata oltre quattro ore contro la Germania, la Nazionale italiana di pallavolo è arrivata a Messina, pronta a essere protagonista della FIPAV Cup Men Elite, il prestigioso torneo internazionale che porterà al PalaRescifina alcune delle migliori rappresentative del volley mondiale. La città dello Stretto si prepara così a vivere un appuntamento sportivo di grande rilevanza, con quattro giorni dedicati alla pallavolo internazionale e alla presenza di campioni di livello mondiale. Dal 28 al 31 agosto, infatti, il palazzetto messinese ospiterà le sfide tra Italia, Brasile, Cuba e Germania, trasformando Messina in un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport.

La Nazionale italiana accolta a Messina

A dare il benvenuto alla Nazionale è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha sottolineato il valore dell’evento per la città e l’opportunità di ospitare una competizione di prestigio. “Benvenuta a Messina, Nazionale! Da domani gli Azzurri porteranno al PalaRescifina tutta la forza, l’energia e l’emozione della grande pallavolo internazionale. Messina è pronta a vivere quattro giorni di grande sport insieme ai campioni del mondo! Una grande festa dello sport che accenderà la città e porterà Messina sotto i riflettori della scena internazionale”, ha commentato Basile.

Il calendario delle partite della FIPAV Cup Men Elite a Messina

Il programma della FIPAV Cup Men Elite prenderà il via il 28 agosto al PalaRescifina con la sfida tra Italia e Cuba, in programma alle ore 20. Il giorno successivo, 29 agosto, sempre alle ore 20, sarà la volta del confronto tra Germania e Brasile. Sabato 30 agosto, alle ore 21, spazio al match più atteso per i tifosi italiani con la sfida tra Italia e Brasile, una partita che promette spettacolo e grande intensità agonistica. La manifestazione si concluderà il 31 agosto alle ore 20 con l’incontro tra Brasile e Cuba.