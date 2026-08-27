La leggenda Simon a Reggio Calabria: “mangerò un gelatino! Record Italia-Germania? Ho detto alla mia ragazza…” | INTERVISTA

Prova autorevole quella di Cuba contro la Germania al PalaCalafiore di Reggio Calabria per la Fipav Cup Men Elite. I cubani hanno battuto i tedeschi 2-3 al tie-break, preparandosi alla sfida di domani, in quel di Messina, contro l’Italia. Nel post partita, la leggenda Robertlandy Simon, ha dichiarato: “abbiamo sempre avuto bei giocatori, siamo stati per tanto tempo lì, sempre siamo lì, ma non riusciamo a fare quel passo in avanti che ci mette proprio tra le squadre più forti. Noi, secondo me, siamo una squadra abbastanza forte, dovremmo fare sicuramente ancora di più, però secondo me se lottiamo di più, se facciamo un passino in più in avanti, possiamo arrivare a essere tra le prime squadre. È difficile, perché il livello si è alzato, per tante squadre, però secondo me se mettiamo la testa giusta possiamo farlo“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sul set da record di ieri tra Italia e Germania, Simon ha raccontato: “la Germania è una squadra che sbaglia poco, anche l’Italia sbaglia poco. Sono allenati da Fefè, l’ho avuto come allenatore, conosco molto bene come allena, e sicuramente sono dei più bei allenamenti dove ti metti in campo sicuramente con delle consapevolezze e questa è una bellissima cosa. Ieri è stato un set bello lungo. Immagina: sono arrivato un attimo e ho detto alla mia ragazza: ‘vado a fare la doccia perché secondo me non finisce mai’. Sono uscito pensando che fosse finito e invece continuava, quindi mi sono goduto un bel set, è stato molto bello da guardare“.

In merito a Reggio Calabria, Simon ha spiegato di non aver potuto visitare la città, ma stasera prenderà un gelato: “siamo arrivati ieri, purtroppo abbiamo avuto un lungo viaggio quindi ho preferito riposare, ma qualcosina ho visto. Mi è piaciuta la gelateria che c’è di fronte all’hotel (Cesare, ndr). È tanta roba, oggi mangio un gelatino buono!“.