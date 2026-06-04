Sirene, elicotteri e aerei militari: Reggio Calabria blindata per una giornata storica. Arrivano Giorgia Meloni e 3 Ministri, imponente mobilitazione anti terrorismo per la Festa dei Carabinieri | DETTAGLI

Reggio Calabria sta vivendo questi primi giorni di giugno 2026 in un’atmosfera sospesa, dove l’entusiasmo per una vetrina internazionale senza precedenti si mescola all’inevitabile apprensione per una macchina della sicurezza spinta ai massimi livelli storici. L’intera area urbana è attualmente il fulcro di una mobilitazione istituzionale e militare che non ha eguali nella storia recente della regione, in vista delle celebrazioni per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, per la prima volta nella storia d’Italia fuori da Roma. Da ieri, il normale ritmo cittadino è scandito dal via vai incessante di sirene che risuonano in ogni quartiere, mentre il cielo è costantemente solcato da elicotteri e aerei militari impegnati nel pattugliamento e nelle ricognizioni tattiche.

Il cuore pulsante di questa incredibile vigilia è il Lungomare Falcomatà, dove sorge il mega palco allestito all’Arena dello Stretto intitolata a Ciccio Franco, ormai trasformata in una vera e propria cittadella militare presidiata giorno e notte. Gli artificieri stanno controllando persino i tombini di tutto il centro storico, per prevenire ogni tipo di tentativo terroristico. La percezione dei cittadini oscilla tra l’orgoglio di ospitare un evento di portata globale e il disagio per un traffico cittadino in totale tilt, causato dalle rigidissime restrizioni alla viabilità necessarie per garantire l’incolumità delle più alte cariche dello Stato.

L’insediamento di Francesco Cannizzaro e la nuova era politica a Palazzo San Giorgio

La giornata di oggi segna un punto di svolta cruciale non solo sul piano militare, ma anche su quello strettamente politico locale. Questa sera, alle ore 18:30, i riflettori si accenderanno su Palazzo San Giorgio per la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo sindacoFrancesco Cannizzaro. Si tratta di un momento di fortissima valenza simbolica per la comunità reggina, che si ritrova a celebrare il nuovo corso amministrativo con un ribaltone politico dopo 12 anni di governo della sinistra, proprio a ridosso delle celebrazioni nazionali. La coincidenza temporale tra l’insediamento del primo cittadino e l’arrivo dei massimi esponenti del governo centrale conferisce all’insediamento di Cannizzaro un peso politico straordinario, proiettando immediatamente la nuova amministrazione comunale in una dimensione di interlocuzione diretta con i vertici dello Stato. Il palazzo municipale è già pronto ad accogliere le autorità locali e i cittadini in un clima di solenne ripartenza che farà da perfetto preludio agli eventi istituzionali della giornata successiva.

Il ritorno di Giorgia Meloni e il dispiegamento del Governo sul Lungomare

L’attesa in città è catalizzata soprattutto dal ritorno del Presidente del Consiglio. Per Giorgia Melonisi tratta della prima visita ufficiale a Reggio Calabria da quando ha assunto la guida del Governo, interrompendo un’assenza dal territorio che durava da quasi quattro anni. L’arrivo della Premier avverrà con la massima allerta di sicurezza presso l’Aeroporto di Reggio Calabria Tito Minniti, dove atterrerà un volo di Stato. Come da rigido protocollo per le personalità a elevatissimo rischio, la Premier non transiterà dai normali terminal ma salirà a bordo dell’auto della scorta direttamente sulla pista di atterraggio, per poi essere trasferita d’urgenza verso il centro cittadino attraverso un corridoio stradale completamente interdetto al traffico civile. La presenza di Giorgia Meloni è affiancata da un dispiegamento ministeriale impressionante, che vede la contemporanea partecipazione di tre dei dicasteri più pesanti dell’esecutivo. Saranno infatti presenti il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro del Lavoro Marina Calderone, in città per un vertice istituzionale sulla piaga del capolarato dopo i tristi fatti di Amendolara, a testimonianza della centralità assoluta che l’esecutivo sta attribuendo a questo storico appuntamento calabrese.

Il programma ufficiale tra l’Arena dello Stretto e il Museo Nazionale della Magna Grecia

Le celebrazioni per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri seguono un cronoprogramma dettagliato che ha preso il via già nella giornata odierna. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:30, il Comandante Generale dell’Arma, il Generale Corpo d’Armata Salvatore Luongo, farà il suo arrivo in città per visitare la mostra straordinaria dedicata alla storia dei Carabinieri allestita presso il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, la prestigiosa struttura che custodisce i celeberrimi Bronzi di Riace. Sempre sul Lungomare, è stato inoltre inaugurato ieri il nuovo monumento ai caduti di Nassirya, un’opera permanente che stringe ancora di più il legame emotivo tra la cittadinanza e la Benemerita. Il momento culminante scatta domani, venerdì 5 giugno, alle ore 10:00 sul Lungomare Falcomatà, dove l’Arena dello Stretto Ciccio Franco farà da cornice alla maestosa parata militare alla presenza della Premier e del Comandante Luongo. Al termine dello schieramento dei reparti e dei discorsi ufficiali, le autorità si sposteranno presso i saloni della Prefettura di Reggio Calabria. In questa sede istituzionale si svolgerà un ulteriore momento di grande rilievo filatelico e culturale, con la presentazione ufficiale del francobollo commemorativo dedicato al Monumento al Carabiniere di Reggio Calabria, emesso da Poste Italiane, accompagnato dal solenne annullo filatelico speciale realizzato appositamente per celebrare questa storica ricorrenza sul territorio calabrese.

L’adrenalina dello Stretto: blitz marittimi e l’ordinanza speciale sui traghetti Bluferries

Ad accrescere la sensazione di trovarsi al centro di uno scenario operativo ad altissima tensione sono le spettacolari simulazioni dinamiche che si stanno consumando proprio nelle acque antistanti la via marina. Sulla base dell’Ordinanza n. 32/2026 emanata dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, lo specchio acqueo davanti al Lungomare Falcomatà è stato parzialmente interdetto per consentire una straordinaria esercitazione congiunta di contrasto al terrorismo marittimo. Gli sguardi increduli dei cittadini e dei turisti, affacciati sulla balconata dello Stretto, stanno assistendo in queste ore a veri e propri abbordaggi tattici sui traghetti Bluferries del Gruppo Ferrovie dello Stato, utilizzati come bersagli simulati per scenari ad alto rischio. Le operazioni, condotte dai reparti d’élite della 2ª Brigata Mobile dei Carabinieri, vedono l’impiego coordinato di motovedette d’alto mare ed elicotteri da cui gli operatori si calano con la tecnica del fast-rope direttamente sui ponti delle navi in movimento. A completare il quadro di questa dimostrazione di forza e precisione militare si aggiungono le manovre di aviolancio dei paracadutisti direttamente nelle acque dello Stretto, regalando alla cittadinanza uno spettacolo visivo mozzafiato che unisce l’addestramento d’eccellenza alla cornice naturale unica della costa reggina.

Misure anti-terrorismo e sicurezza totale per una vetrina globale

La decisione di celebrare la festa nazionale per la prima volta fuori da Roma ha imposto l’adozione di imponenti misure anti-terrorismo che hanno letteralmente blindato il perimetro urbano. Gli specialisti dei reparti d’élite, d’intesa con la Prefettura e la Questura, stanno attuando controlli capillari su ogni potenziale obiettivo sensibile. Nonostante i disagi provocati dalle chiusure stradali e dai divieti che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei residenti, la città è consapevole di vivere uno dei più grandi eventi di sempre per Reggio Calabria. Per chi non potrà superare i varchi di sicurezza o preferirà evitare il caos delle strade, l’intera cerimonia militare sarà accessibile globalmente grazie alla diretta streaming trasmessa sul canale ufficiale YouTube dell’Arma dei Carabinieri. Questa copertura mediatica totale trasformerà il Lungomare Falcomatà in una vetrina pazzesca per il turismo e per l’immagine della città, mostrando al mondo intero la bellezza paesaggistica dello Stretto unita alla solennità delle istituzioni repubblicane.