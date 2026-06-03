212° Anniversario dei Carabinieri: una mostra speciale al Museo Archeologico di Reggio Calabria | FOTO E VIDEO

In occasione del 212° anniversario dei Carabinieri, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha inaugurato una mostra dedicata alla storia e al quotidiano dell’Arma. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la collaborazione tra istituzioni culturali e forze dell’ordine, offrendo al pubblico un percorso immersivo tra cimeli storici, ricordi e simboli della vita dei Carabinieri. Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ha sottolineato come la mostra rappresenti un vero e proprio ponte tra il mondo culturale e quello istituzionale. “L’anno scorso abbiamo voluto celebrare la sinergia con il Comando provinciale di Reggio Calabria con una mostra in piazza Paolo Orsi. Quest’anno, vista la ricorrenza e l’evento straordinario della festa nazionale a Reggio Calabria, abbiamo concesso gli spazi che fino a poco tempo fa erano dedicati alla mostra di Gianni Versace”, ha spiegato Sudano.

Un allestimento curato nei minimi dettagli

Gli spazi museali sono stati rivestiti con i colori dell’Arma, creando un’atmosfera suggestiva che accompagna i visitatori attraverso la storia e le attività quotidiane dei Carabinieri. L’allestimento è stato realizzato anche grazie al contributo dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, che ha curato con grande attenzione l’esposizione di cimeli, documenti e ricordi, sottolineando l’importanza della dimensione quotidiana del lavoro dei Carabinieri.

Il significato della mostra

Il nome stesso della mostra riflette l’impegno costante dei Carabinieri e la collaborazione con il museo: un richiamo all’attenzione, alla dedizione e al servizio continuo che l’Arma svolge a favore della comunità. Questo evento speciale non solo celebra il 212° anniversario dei Carabinieri, ma rafforza anche il legame tra la città di Reggio Calabria e le sue istituzioni culturali e civili.