Reggio Calabria, le immagini del mega palco blindato all’Arena dello Stretto: Via Marina Bassa già vietata anche ai pedoni | LIVE

Mancano pochissime ore al grande evento e la fisionomia del lungomare reggino è stata completamente trasformata per ospitare un appuntamento unico. Oggi, 4 giugno alle ore 12:00, le immagini catturate sul posto testimoniano una situazione di massima allerta e frenesia organizzativa. La zona di Via Marina Bassa è totalmente blindata dalle forze dell’ordine, al punto che è stato istituito un divieto assoluto di transito che impedisce l’accesso stradale e vieta il passaggio persino a piedi. Camminando nei punti panoramici consentiti si respira un’atmosfera sospesa, in cui l’eccitazione per una vetrina nazionale si mescola a un’evidente apprensione per l’eccezionalità delle misure di sicurezza. Il fulcro visivo di questa incredibile vigilia è rappresentato dal mega palco allestito all’Arena dello Stretto, una colossale opera ingegneristica temporanea rivolta verso il cuore dell’anfiteatro, ormai pronta in ogni minimo dettaglio per la parata di domani.

La struttura ingegneristica del mega palco e le tribune sul Lungomare Falcomatà

L’impatto visivo della costruzione destinata alle autorità è impressionante e occupa una porzione vastissima della passeggiata marittima. Come si può chiaramente osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, i tecnici hanno ultimato il montaggio delle enormi tribune con sedili blu destinate a ospitare gli invitati istituzionali e i vertici militari. La complessa architettura di tubi innocenti e impalcature d’acciaio corre parallelamente alla costa, affiancata da carrelli elevatori ancora posizionati sulla carreggiata per gli ultimi ritocchi operativi. Questo scenario è ben visibile nelle immagini della fotogallery scorrevole in alto, che mostrano la prospettiva longitudinale della via principale interamente sgomberata dai veicoli civili e circondata da fioriere colorate. Un elemento logistico di grande rilevanza è la presenza di strutture prefabbricate modulari integrate direttamente nei livelli superiori dell’allestimento. Si notano infatti due cabine container verdi e bianche che fungeranno da postazioni di controllo e sale regie per l’evento, dominate dal tricolore italiano che sventola fiero accanto alle caratteristiche palme del lungomare.

I dettagli scenografici della maestosa scaletta rossa e l’omaggio all’Arma

Il settore centrale della tribuna d’onore è caratterizzato da una forte impronta simbolica che celebra la Benemerita in ogni sua componente. Avvicinandosi al perimetro della struttura, l’elemento che cattura immediatamente l’attenzione è la maestosa scalinata d’onore interamente rivestita da un tappeto scarlatto. Nei primi piani del palco evidenziamo la cura del dettaglio di questa grande scalinata rossa che conduce direttamente alla piattaforma principale, ingentilita da piccole piante ornamentali disposte ordinatamente sui gradini. Alle spalle della tribuna troneggia una gigantesca installazione grafica che raffigura un folto schieramento di Carabinieri in alta uniforme storica con i celebri pennacchi rosso e blu. Questa imponente scenografia testimonia come il cantiere sia ormai chiuso e protetto da transenne e nastri segnaletici, mentre rari addetti ai lavori completano le pulizie e gli ultimi controlli strutturali.

Via Marina Bassa fortificata: imponenti misure anti-terrorismo e città nel caos

La decisione di trasferire le celebrazioni nazionali fuori dalla capitale ha trasformato la città dello Stretto in una fortezza sorvegliata a vista. Il livello di allerta è massimo e le imponenti misure anti-terrorismo condizionano la vita cittadina già da diverse ore. Proprio nei pressi del Cippo di Vittorio Emanuele III che si staglia sul mare, si nota il massiccio dispiegamento di personale militare in diverse divise d’ordinanza. Tra i contingenti presenti spiccano i reparti speciali con basco rosso, i carabinieri in grande uniforme pronti per le ultime simulazioni e i funzionari della sicurezza che presidiano l’area marittima accanto ai furgoni blindati e alle ambulanze dell’Arma. Questo eccezionale sbarramento, pur necessario per tutelare le alte cariche dello Stato in arrivo, sta provocando il caos totale del traffico cittadino nelle arterie superiori della città. L’apprensione della popolazione è alimentata anche dal continuo rombo degli aerei militari nel cielo e dal suono delle sirene che riecheggia costantemente tra i quartieri. Tutto è ormai pronto sulla costa reggina, e il mega palco attende solo l’apertura ufficiale dei varchi di domani mattina per dare inizio a una giornata che rimarrà impressa nella storia della città.