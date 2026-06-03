Reggio Calabria rende omaggio ai Carabinieri con il nuovo monumento e la piazza dedicata ai Caduti di Nassiriya sul Lungomare | FOTO

Nel cuore di Reggio Calabria, la città questo pomeriggio ha vissuto un evento di grande rilievo istituzionale e civico con l’inaugurazione del Monumento al Carabiniere e l’intitolazione della Piazza ai Caduti di Nassiriya. La cerimonia, ambientata nello scenario suggestivo del Waterfront, ha rappresentato un momento di forte partecipazione collettiva, sottolineando il legame profondo tra le istituzioni locali e la comunità. Questo evento ha saputo unire il ricordo storico alla valorizzazione del territorio, restituendo un simbolo tangibile dell’impegno e del sacrificio dei Carabinieri.

La partecipazione delle massime autorità

La celebrazione ha visto la presenza di autorevoli figure istituzionali, tra cui il Generale Riccardo Sciuto, Comandante della Legione Carabinieri Calabria, il prefetto Clara Vaccaro e il Generale di Brigata Cesario Totaro, comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. L’evento ha coinvolto inoltre numerose autorità civili e militari, confermando la centralità della Cerimonia dei Carabinieri nel tessuto sociale della città. La partecipazione diffusa ha testimoniato quanto la comunità riconosca il ruolo fondamentale dell’Arma nella tutela della legalità e della sicurezza.

Momenti simbolici di grande significato

La cerimonia ha alternato momenti istituzionali e simbolici, a partire dallo scoprimento del monumento e della targa toponomastica, fino alla deposizione della corona d’alloro e alla benedizione dell’opera. Ogni gesto ha rappresentato un omaggio alla dedizione dei Carabinieri, celebrandone la funzione di presidio sociale e la costante vicinanza ai cittadini. La manifestazione ha trasformato il lungomare di Reggio Calabria in un luogo di memoria e riflessione, rafforzando l’identità della città e il senso di appartenenza della comunità locale.

Un segno duraturo per la città

L’intitolazione della piazza e l’inaugurazione del monumento costituiscono un chiaro esempio di come le iniziative civiche possano diventare strumenti di valorizzazione storica e culturale. Attraverso questo gesto, la città ha voluto rendere omaggio al sacrificio dei caduti e al quotidiano impegno dei Carabinieri, ribadendo il valore della memoria condivisa e della collaborazione tra cittadini e istituzioni. La piazza e il monumento rimarranno un simbolo duraturo del rispetto, della gratitudine e della vicinanza della comunità all’Arma.