“Battaglia è autorevole, brava persona a cui voglio bene”: così Cannizzaro chiude l’era dei veleni e nobilita la politica di Reggio Calabria

Lo scrivevamo lo scorso 27 marzo, con una punta di ottimismo che oggi trova una conferma clamorosa nei fatti: quella che ci apprestiamo a vivere sarà una campagna elettorale bellissima. Non era un auspicio velleitario, ma la sensazione che il vento a Reggio Calabria stesse finalmente cambiando direzione. La conferma definitiva è arrivata questa mattina, durante l’inaugurazione del comitato elettorale di Francesco Cannizzaro. In un clima di grande entusiasmo, il candidato del centrodestra ha pronunciato parole che pesano come macigni sul muro di odio che per troppi anni ha diviso la città, dichiarando apertamente la stima per il suo sfidante: “dall’altra parte c’è un autorevole avversario, una brava persona a cui voglio bene“. Quel riferimento a Mimmo Battaglia non è solo un atto di cortesia istituzionale, ma il manifesto di una pacificazione politica che la città attendeva da decenni.

Il gesto di Cannizzaro: oltre la contrapposizione ideologica

Le parole di Francesco Cannizzaro rappresentano un punto di svolta fondamentale per la narrazione delle elezioni comunali reggine. Riconoscere il valore umano e professionale di Mimmo Battaglia significa elevare il dibattito a un livello di dignità superiore, dove il confronto non è più una guerra civile tra fazioni, ma una competizione di idee per il bene comune. Questo gesto di tendere la mano al rappresentante del centrosinistra trasforma la sfida in un momento di nobiltà politica, restituendo ai cittadini la speranza che si possa fare politica senza distruggere l’avversario sul piano personale. Il clima che si respira oggi è finalmente sereno, un’atmosfera elegante che permette di concentrarsi sui programmi e sul futuro di una città che ha estremo bisogno di concretezza e visione.

La fine dell’epoca dei veleni: un salto di qualità per la città

Per comprendere la portata storica di quanto sta accadendo, bisogna guardare indietro e ricordare le stagioni cariche di tensioni che hanno caratterizzato la vita pubblica di Reggio Calabria negli ultimi vent’anni. Siamo reduci da un lungo periodo dominato da contrapposizioni feroci e attacchi personali che hanno logorato il tessuto sociale cittadino. La stagione di Scopelliti, e l’eredità del modello Reggio con i toni esasperati delle opposizioni, culminate nello scioglimento del consiglio comunale in seguito alla gogna mediatica e giudiziaria che ha poi travolto anche Falcomatà a sua volta protagonista di una campagna elettorale al veleno cinque anni fa contro Minicuci. Negli ultimi venti anni, la politica cittadina è stata teatro di scontri verbali durissimi, dove il veleno mediatico e politico sembrava l’unica moneta di scambio. Quel modo di intendere lo scontro elettorale ha lasciato cicatrici profonde, ma oggi quelle ferite sembrano destinate a chiudersi. La maturità dimostrata dai protagonisti attuali segna una rottura netta con quel passato conflittuale, inaugurando un approccio basato sul reciproco rispetto.

Radici comuni per una nuova stagione politica

Non è un caso che questa ritrovata armonia nasca dall’incontro tra due figure come Francesco Cannizzaro e Mimmo Battaglia. Entrambi i candidati condividono una origine democristiana, una matrice culturale che mette al centro il dialogo, la mediazione e la moderazione. Questa comune radice politica funge da collante, permettendo ai due contendenti di parlare lo stesso linguaggio pur partendo da schieramenti opposti. La nuova stagione politica di Reggio Calabria poggia proprio su questa solidità culturale, che permette di superare gli steccati ideologici per riscoprire il valore della competenza e della rettitudine morale. Vedere due grandi uomini riconoscersi reciprocamente come interlocutori autorevoli è il segnale più forte che la città potesse ricevere per guardare al domani con ritrovata fiducia.

Reggio Calabria verso la pacificazione: non solo un cambio di gestione

Le prossime elezioni comunali non rappresenteranno dunque un semplice avvicendamento alla guida di Palazzo San Giorgio, ma l’alba di un percorso di rinascita civile. La pacificazione politica è il prerequisito indispensabile per ogni progetto di sviluppo economico e sociale in cui coalizioni e partiti mettono al centro la città oltre ogni divisione ideologica; senza un clima di unità e rispetto, nessuna riforma può essere davvero efficace. Grazie al coraggio di Cannizzaro e alla caratura di Battaglia, la città sta dimostrando di aver imparato la lezione del passato. Quella che tre settimane fa avevamo definito come una prospettiva felice, oggi è una realtà tangibile che onora la storia di Reggio Calabria. La politica reggina sta tornando a essere una cosa nobile, un servizio alla comunità che non ha bisogno di odio per affermarsi, ma solo della forza delle proprie proposte e della dignità dei suoi interpreti.