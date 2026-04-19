Elezioni comunali Reggio Calabria, per Cannizzaro 20 punti di vantaggio su Battaglia. Ottimo risultato per Lamberti: il primo sondaggio | DATI

L’autorevole istituto sondaggistico nazionale SWG ha realizzato nei giorni scorsi, tra 13 e 16 aprile, il primo sondaggio sulle elezioni comunali di Reggio Calabria in programma per 24 e 25 maggio. I risultati sono un importante termometro della situazione politica cittadina a poco più di un mese dal voto, e non fanno altro che confermare il vento che si respira in città. Il candidato del Centrodestra, Francesco Cannizzaro, non è soltanto saldamente in testa con 20 punti percentuali di vantaggio su Battaglia in quella che non sembra affatto una partita aperta, ma può ambire a superare il 60% delle preferenze che significa tantissimo per il prossimo consiglio comunale.

Infatti la legge elettorale per i Comuni prevede un premio di maggioranza che garantisca la governabilità al Sindaco eletto (un meccanismo che funziona molto bene da sempre e che, non si capisce perchè, ogni volta che qualcuno lo propone per il governo nazionale, viene osteggiato accusandolo di mettere a rischio la democrazia!). Se il Sindaco viene eletto al ballottaggio o al primo turno con una percentuale compresa tra il 50 e il 60% dei voti, nel caso di Reggio Calabria dove i consiglieri comunali sono 32, ottiene un premio di maggioranza che gli assegna 20 seggi da dividere in modo proporzionale tra le liste che lo sostengono. Alle opposizioni rimangono 12 seggi. Ma se il candidato sindaco vince con un consenso superiore al 60%, questo premio non viene considerato e l’attribuzione dei seggi diventa proporzionale pura: significa che la maggioranza ottiene più di 20 seggi, e l’opposizione meno di 12, in modo proporzionale, appunto, al distacco tra le coalizioni.

Ecco perchè, per Cannizzaro, superare il 60% appare non solo l’unica vera grande sfida di una campagna elettorale già vinta, ma sarebbe anche una garanzia di ulteriore solidità della maggioranza e quindi governabilità della città.

In questo contesto, il sondaggio di SWG ci fornisce un quadro molto chiaro su quelli che in questi giorni vengono considerati candidati “minori“, ma che evidentemente “minori” non sono in termini di popolarità e radicamento sul territorio. Infatti Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano, erroneamente sottovalutati da tutti, sono accreditati di un consenso superiore (nel caso di Lamberti abbondantemente) al 5%, che significa un seggio blindato in consiglio per i due candidati Sindaco (e forse anche due, specie per Lamberti).

Questo significa che, essendo anche Lamberti e Pazzano da conteggiare tra i seggi dell’opposizione, alla coalizione di Centrosinistra che in ogni caso eleggerà in consiglio Mimmo Battaglia, potrebbero rimanere le briciole: appena 9 seggi, se Cannizzaro si fermerà sotto il 60%; oppure addirittura soltanto 8, o forse 7, se Cannizzaro dovesse superare il 60%. Per il Centrosinistra significa diventare totalmente marginali nel prossimo consiglio comunale, dopo 12 anni di maggioranza assoluta. E significa anche perdere tanti big che rimarrebbero fuori dal civico consesso.

Il sondaggio di SWG e i giudizi impietosi sull’Amministrazione Falcomatà: un disastro totale

Il sondaggio di SWG parte proprio dal contesto politico e le considerazioni cittadine sull’amministrazione uscente, quella di Falcomatà. E già basta questo per capire lo stato d’animo della città: il 46% dei cittadini ritiene che negli ultimi dieci anni, la qualità della vita in città sia peggiorata, mentre soltanto il 20% ritiene sia migliorata (per il 34% è rimasta la stessa). Nella stragrande maggioranza di elettori che ritiene la qualità della vita peggiorata ce ne sono anche tanti che si dichiarano di centrosinistra, ma evidentemente non hanno perso il contatto con la realtà o non sono accecati dall’ideologia.

Ancora più drammatiche, per Falcomatà e l’amministrazione uscente, sono le opinioni sulla Giunta comunale che ha guidato la città negli ultimi anni: il 74% dei cittadini ha opinioni negative, a fronte del 26% che giudica positivamente l’amministrazione uscente. Tra le critiche mosse all’amministrazione comunale di Falcomatà c’è l’immobilismo, il mancato rispetto del programma elettorale, i ritardi sui lavori pubblici e una gestione opaca delle risorse pubbliche, la mancanza di fiducia e lo spreco di fondi.

La popolarità dei candidati sindaci: i dati del sondaggio

Il sondaggio analizza poi la notorietà dei candidati alle prossime elezioni comunali. I più conosciuti, con un grado di notorietà che supera il 70% fermandosi per entrambi al 72%, sono Eduardo Lamberti Castronuovo e Francesco Cannizzaro. Anche Mimmo Battaglia è conosciuto con un grado di notorietà del 65% mentre Saverio Pazzano si ferma al 52%.

Queste cifre cambiano nella domanda sul gradimento. Cannizzaro riscuote più apprezzamento di tutti, raggiungendo il 56%, mentre al secondo posto c’è Lamberti con il 52%. Terzo e staccato Battaglia con il 40%, ultimo per distacco Pazzano al 31%. Da evidenziare, nel dettaglio sull’appartenenza politica degli elettori, che Lamberti ha la maggioranza del gradimento tra coloro che si dichiarano di centro (73%) e coloro che si dichiarano non schierati politicamente (48%). Cannizzaro, invece, raccoglie l’81% di gradimento tra gli elettori di Centrodestra mentre Battaglia si ferma al 69% tra quelli di Centrosinistra, dove Pazzano raggiunge il 43%.

Nel complesso, la fiducia complessiva sui possibili candidati è del 37% nei confronti di Cannizzaro, del 35% nei confronti di Lamberti, del 24% nei confronti di Battaglia e del 13% nei confronti di Pazzano.

Le intenzioni di voto per le comunali: Cannizzaro vicino al 60%, oltre 20 punti di distacco su Battaglia. Bene Lamberti e anche Pazzano

Il sondaggio, infine, presenta le tabelle sulle intenzioni di voto. E qui abbiamo i numeri più importanti in assoluto. Cannizzaro è in grande vantaggio con una stima compresa tra il 52% e il 56%, esattamente venti punti di vantaggio rispetto a Battaglia che si ferma tra il 32% e il 36%. Al terzo posto Eduardo Lamberti Castronuovo con una forbice compresa tra il 5% e il 9%, quarto Pazzano tra il 4% e il 6%. Pazzano che, lo ricordiamo, è già consigliere comunale uscente e alle elezioni del 2020 ha ottenuto proprio il 6%.

Per quanto riguarda le liste, Forza Italia sarebbe il primo partito con il 21% superando il Pd fermo al 19%. Il Centrodestra arriverebbe al 56% superando addirittura di 22 punti percentuali il Centrosinistra. Lamberti e Pazzano, rispettivamente al 6% e al 4%, riuscirebbero così ad entrare in consiglio comunale (e Lamberti, probabilmente, con queste percentuali potrebbe anche ottenere due seggi).

Ma come abbiamo già anticipato, una vittoria superiore al 60% stravolgerebbe l’attribuzione dei seggi con un ulteriore sbilanciamento per la maggioranza

Le note metodologiche del sondaggio: