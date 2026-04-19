“Voglio essere il Sindaco migliore”, bagno di folla alla presentazione del comitato elettorale di Cannizzaro. Elogi a Battaglia e stoccata ai giovani PD

Un altro evento importante a Reggio Calabria ha visto protagonista Francesco Cannizzaro, candidato Sindaco del CentroDestra alle prossime elezioni Comunali e in questi giorni – giustamente, e sarà così fino a fine maggio – super impegnato in città per innumerevoli incontri, tra aperture di segreterie politiche e confronti, come quello di ieri mattina (Ri-genera Reggio) organizzato da Reggio Futura. Questa mattina, però, un evento un po’ diverso: l’apertura del Comitato Elettorale “Cannizzaro Sindaco”, sito in via Quartiere militare n.20, la sua “casa” di questi anni. “Caffè, cornetto e… futuro” il nome dell’evento odierno, tenutosi in mattinata, dove l’Onorevole ha accolto un mare di gente, accorso in massa all’esterno della segreteria, all’aperto, sfruttando la bellissima mattinata, dal sapore tipicamente primaverile.

“Non vi posso offrire caffè e cornetto perché i giovani del PD non vogliono – ha esordito Cannizzaro scherzando in risposta a una nota stampa dei giovani dem di qualche giorno fa – quindi all’uscita dovrete lasciare uno o due euro. Massimo Bellantoni mi ha chiesto: ‘ma quindi offrirai il caffè?’. ‘No, io voglio farmelo offrire, perché significa che c’è attenzione’. Oggi, ma momentaneamente, questa segreteria diventa comitato elettorale, ma dopo tornerà ad essere segreteria, aperta tutti i giorni, come è sempre stato. Mi è stato chiesto quante liste ci saranno: io dico che, a prescindere, c’è una grande partecipazione, anche di giovani, che lasceranno le grandi città”.

Non sono mancati gli elogi a Mimmo Battaglia, in un clima di democrazia sana, “elegante”: “ho letto oggi di sondaggi che mi danno vincente al primo turno, io ai sondaggi non credo molto, non mi voglio cullare, non mi piace tirare calci di rigore a porta vuota. Dall’altra parte c’è un autorevole avversario, una brava persona a cui voglio bene” ha aggiunto. “Di certo in questi anni alla città è mancato il sorriso e noi dovremo farglielo tornare. Mi emoziona leggere ‘Cannizzaro Sindaco'”, ha chiuso il suo intervento prima di scattare un selfie con tutta la grande platea dietro di lui. Nell’intervista a margine concessa alla stampa, rispondendo alla domanda su quale Sindaco reggino del passato possa essere di ispirazione per lui, ha detto: “nessuno, io mi ispiro a me stesso e mi candido a essere il migliore Sindaco della storia di Reggio Calabria“.