Domotek, 4000 volte grazie ma il sogno si ferma in semifinale: Acqui Terme vince al tie-break una gara da brividi

La partita più importante della storia della Domotek Volley Reggio Calabria. Senza sé e senza ma. Gara-3 della semifinale Playoff, dentro o fuori, in palio la finale o il sipario sulla stagione, la gioia e l’amarezza di uno sport che fa sognare, urlare e piangere i tifosi di Domotek Volley e Acqui Terme che hanno dato vita a una serie di Playoff magnifica: Gara-1 alla Domotek con un perentorio 3-1; Gara-2 ad Acqui Terme con una rimonta pazzesca, sotto 2 set e sotto anche al terzo: un piede all’inferno e la forza di risalire in superficie al tie-break vincendo 3-2. E Gara-3… beh Gara-3 è stata uno spettacolo che ha coinvolto una città intera, nel bene e nel male.

Domotek Volley-Acqui Terme: il racconto del match

Nel primo quarto di gara la tensione si taglia a fette. Paradossalmente, Acqui Terme riesce a partire meglio la Domotek comunque trae energia dal suo pubblico caloroso e festante più che mai, e resta sempre attaccata nel punteggio. I piemontesi trovano un buon break nel finale di set salendo sul 18-22. La Domotek prova a rientrare ma Petras e compagni riescono a imporsi 19-25.

L’assenza di Zappoli si fa sentire fra le file dei reggini: per il brasiliano una distorsione in Gara-3, probabile stagione finita. I reggini provano comunque a reggere l’urto di Acqui Terme che punta alla finale e parte forte anche nel secondo set. Gli amaranto rimontano fino al 12-12 e Acqui Terme è costretta a chiamare il time-out. I reggini si portano avanti sul 16-13. Ma Petras è sempre in agguato: serve il boato del PalaCalafiore per far finire il suo servizio in rete per il 17-14. Acqui Terme trova la parità sul 20-20. Tocca a capitan Laganà salire in cattedra, un ace e una schiacciata poderosa danno nuovo slancio alla Domotek. Una decisione arbitrale dubbia dà il 22-22 ad Acqui Terme: super Soncini regala il 24-23, il muro fa il resto: 25-23, siamo 1-1!

Nel terzo set Acqui Terme si gioca subito due video-check nelle fasi iniziali: ok il primo, non il secondo. Il punteggio è comunque in parità sul 4-4. Da qui in avanti è un testa a testa stoico, un punto una un punto l’altra, senza mai mollare un centimetro, fino all’27-27. Nel finale Acqui Terme ne ha di più: Petras ha la lucidità di lasciare fuori un pallone che fa parecchio indispettire il PalaCalafiore (una finta un po’ provocatoria), una bordata che De Santis non tiene in campo vale il 27-29.

Fa male, ma c’è ancora partita. La Domotek approccia bene il set, tiene il vantaggio nel punteggio nonostante un regalo di Picardo al servizio diretto nel ledwall opposto. Sull’11-12 Petras e Brunetti salvano l’impossibile il primo a un centimetro dal segnapunti, l’altro dritto contro i cartelloni pubblicitari. E Acqui Terme riesce anche a fare il punto dell’11-13. Poteva essere il colpo del ko, invece, la Domotek rimonta fino al 16-14. Sul quale Acqui Terme deve chiamare time-out. I piemontesi riportano la gara in parità ma sono imprecisi al servizio. La Domotek si affida a Laganà per il 22-21. Il muro di Picardo vale il 23-21 sul quale Acqui Terme chiama nuovamente time-out. Lazzaretto trova il mani-fuori del 24-21. Lo stesso fa Chester 24-22. Il servizio di Botto non parte nemmeno, lo respingono i fischi del PalaCalafiore: 25-22, si va al tie-break!

Ancora un 5° set. Doppio muro per Acqui Terme in apertura, mister Polimeni chiama time-out sullo 0-2. Soncini va a punto ma Chester ritorna il favore (1-3). Errore di Pugliatti ma (1-4) ma la Domotek rientra in partita con Soncini e Lazzaretto (3-4). De Santis quasi fa un recupero in mezzo al pubblico scavalcando i cartelloni che avrebbe messo a serio rischio l’intero palazzetto (3-5). Lazzaretto accorcia (4-5). Due errori dei reggini portano Acqui Terme sul 4-7. Lazzaretto che fa? Accorcia (5-7). Soncini sfiora un pallone che sarebbe andato fuori: 5-8. La rete è benevola con i reggini sul servizio successivo (6-8). Tocco a muro di Reggio, peccato: 6-9. Una fucilata di Chester viene rispedita direttamente oltre la metà campo di Acqui Terme: 6-10.

Ancora rete per Botto al servizio 7-10. Out il servizio di Picardo 7-11. Non funziona il pallonetto dei reggini, Acqui Terme ha gioco facile 7-12. Petras spezza il muro con una palla di cannone, che giocatore (7-13). Out la schiacciata di Soncini (7-14). Lazzaretto trova il punto dell’8-14. Out la schiacciata di Petras… ma viene richiesto il video-check: c’è tocco a muro, è 8-15, Acqui Terme è in finale dei Playoff. Si chiude qui la grande stagione della Domotek Volley a un passo dalla finale.

