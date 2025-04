Domotek Volley-Acqui Terme, Polimeni: “Gara-3 sia punto di inizio, portiamo a Reggio ciò che non c’è mai stato” | VIDEO

StrettoWeb

“In Gara-3 loro hanno messo la testa avanti al tie-break fin dall’inizio, hanno mostrato tutta la loro esperienza. Hanno fatto sì, anche quando le gambe venivano meno, di mettere quell’esperienza in più che gli ha permesso di prendere il largo. Il rimpianto è più per Gara-2: avevamo gestito alla grande i primi due set giocando una grande pallavolo, poi nel terzo set abbiamo gestito male le emozioni, ci siamo esaltati troppo, poi si è infortunato anche Zappoli, ennesima tegola stagionale. Loro hanno capito il momento e hanno fatto loro la contesa“. L’analisi lucida, come sempre, di Mister Polimeni al termine di Gara-3 della semifinale dei Playoff fra Domotek Volley e Acqui Terme che ha segnato l’uscita di scena dei reggini a un passo dalla finale, dopo essere stati 0-2 avanti in Gara-2.

“Abbiamo vissuto un sogno. La nostra è una squadra che tutti davano per retrocessa a inizio campionato. Tantissimi esordienti in campo anche questa sera contro una squadra con tanti elementi che hanno giocato in A2 e Superlega. Sono orgoglioso di questi ragazzi, hanno scritto una storia strepitosa, un punto di inizio per questa società che deve onorare quello che ha fatto nel recente passato, andare avanti perchè Reggio Calabria e questo pubblico meritano quello che a Reggio non c’è mai stato“, aggiunge il mister.

