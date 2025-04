Il mister di Acqui Terme: “la Domotek ha un grande futuro, Reggio merita l’A2” | VIDEO

StrettoWeb

Dura da digerire. La Domotek Volley Reggio Calabria arriva nuovamente a un passo dalla finale Playoff per la Serie A2 ma esce sconfitta. Un tie-break duro e amaro quello che ha visto trionfare Acqui Terme, squadra ben più esperta, con tanti giocatori di categoria superiore. Un peccato per i circa 4000 del PalaCalafiore, nonostante fosse martedì sera. Un pubblico e una squadra che meritano ben altra categoria. Non lo diciamo noi ma mister Michele Totire, alleantore di Acqui Terme.

“Complimenti a noi? Solo perchè abbiamo vinto“, esordisce. “I complimenti vanno condivisi equamente con tutti i giocatori impegnati in queste 3 partite. Avevamo un piede fuori dai Playoff e abbiamo fatto qualcosa di epico come lo hanno fatto anche loro (Reggio, ndr). La Domotek è una società che ha un futuro enorme se continua ad avere questa organizzazione, se continua ad avere questa passione, è un esempio per le società di A3 e anche per alcune di A2. Hanno trasmesso la passione per lo sport più bello del mondo a questa città e spero per loro che l’anno prossimo inizi questa passione da parte di Reggio Calabria fin dalla prima giornata di campionato. Reggio Calabria merita tutto quello che ha“, conclude.

