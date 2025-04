Domotek Volley-Acqui Terme, Martino: “un grazie ai miei ragazzi. Abbiamo risvegliato la passione per la pallavolo” | VIDEO

StrettoWeb

“Non smetteremo mai di essere grati a questi ragazzi. Un roster meraviglioso fino all’ultimo set e all’ultimo tie-break che ha voluto regalare a questa gente questo spettacolo. La vita è questa, lo sport è questo, esistono le sconfitte: noi siamo sensibili anche alla cultura della sconfitta da accettare quando l’avversario si dimostra più forte“. Merito ai suoi ragazzi, merito agli avversari. Marco Tullio Martino interviene così ai microfoni di StrettoWeb al termine di Gara-3 della semifinale dei Playoff persa 2-3 al tie-break dalla Domotek Volley.

Il dg dei reggini risponde alle parole di mister Totire che ha parlato di un grande futuro per Reggio Calabria e la Domotek: “sono lusingato. Credo che in questo momento sia forte la delusione per la sconfitta, ma c’è un fenomeno che, grazie alla famiglia Polimeni, siamo riusciti a risvegliare la pallavolo in città, abbiamo ritrovato un evento, uno spettacolo settimana dopo settimana in questo palazzetto che è uno dei migliori d’Europa“.

