Domotek a un passo dall’impresa! Da 0-2 al ko al tie-break contro Acqui Terme: decisiva Gara-3 al PalaCalafiore

A un passo dall’impresa. Resta l’amaro in bocca alla Domotek Volley Reggio Calabria che, dopo aver vinto Gara-1 della semifinale Playoff lo scorso weekend al PalaCalafiore, accarezza dolcemente la possibilità di una vittoria in trasferta nel catino bollente del Palavalenza, autentico fortino in cui Acqui Terme ha costruito le fortune della sua stagione. I reggini vanno avanti 0-2 dominando la prima parte di gara fra lo sconcerto dei padroni di casa, poi perdono per un soffio il terzo set e subiscono la rimonta fino al tie-break che risulta fatale.

Primo set praticamente perfetto per la Domotek Volley che sbaglia poco o nulla sia in difesa che in attacco, prende un ampio vantaggio sfruttando i 6 punti di Laganà, la tensione e i tanti errori di Acqui Terme (14) e vince 17-25 sull’attacco di Picardo.

La Domotek parte bene nel secondo set ma Acqui Terme si scrolla di dosso un po’ di tensione e torna prepotentemente in partita. Il set prosegue sul filo dell’equilibrio, superati i 20 punti, Reggio Calabria prova a scappare sul 21-23 con Lazzaretto. Laganà fulmina con un ace i piemontesi per il 21-24. L’errore di Botto vale il 21-25.

Acqui Terme sente la pressione. Nel terzo set si parte 1-6 per Reggio Calabria. I piemontesi provano a rientrare in partita piano piano ricucendo il gap. La formazione termale prova a dare tutto, sospinta dal pubblico di casa. Anche Reggio Calabria sente il calore dei suoi tifosi, con tanto di bandierone sventolato da Tommaso Buffon. Match in equilibrio sul 23-23. Capitan Botto regala il primo set point ai suoi ma sbaglia la servizio (24-24). Acqui Terme allunga ancora e un errore di Laganà vale il primo set per i padroni di casa (26-24).

Nello sport basta una scintilla. Acqui Terme sembrava spacciata ma ritrova nuove energie e motivazioni e parte sul 5-2 nel quarto periodo. Ma i ragazzi di mister Polimeni non mollano: si passa sul 6-6 in un batter d’occhio. Nuova sfuriata di Acqui Terme e nuovo recupero della Domotek che però, questa volta, non si completa. Petras in battuta fa la differenza, Acqui Terme allunga sul 21-17. Acqui Terme vince 25-18 mandando il match al tie-break.

Il 5° set è una guerra di nervi, ogni errore pesa maledettamente. Acqui Terme vola sulle ali dell’entusiasmo, la Domotek resta attaccata al punteggio e alla partita. Si procede punto a punto fino al 10-10. Acqui Terme sale sul 14-13. Capitan Botto non sbaglia: 15-13, si va sull’1-1. Decisiva Gara-3 a Reggio Calabria martedì sera alle 20:30.

