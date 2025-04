Domotek da impazzire! Gara-1 è di Reggio Calabria: ora 2 chance verso la finale | TABELLONE

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria non sbaglia! Nell’attesissima Gara-1 delle semifinali Playoff i reggini, sospinti da un PalaCalafiore trascinante al seguito della squadra, ha superato Acqui Terme 3-1 portandosi in vantaggio 1-0 nel punteggio. La serie Playoff ora si sposta in Piemonte, in casa de “La Bollente” che è imbattuta fra le mura amiche. In caso di ko esterno c’è comunque Gara-3 che, in virtù del fattore campo, si giocherà al PalaCalafiore.

Risultati Semifinali Playoff Serie A3 Gara-1

Domenica 6 aprile

Ore 16:45

Domotek Volley RC-Acqui Terme 3-1

Ore 18:00

Lagonegro-Cagliari 3-0

Programma Semifinali Playoff Serie A3 Gara-2

Sabato 12 aprile

Ore 19:00

Cagliari-Lagonegro

Domenica 13 aprile

Ore 17:00

Acqui Terme-Domotek Volley RC

Tabellone Playoff Serie A3

