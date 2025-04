Domotek Volley-Acqui Terme, Polimeni: “questo risultato e questo pubblico non riuscivo neanche a sognarli” | VIDEO

StrettoWeb

La Domotek Volley si prende Gara-1 della semifinale Playoff di Serie A3 contro Acqui Terme imponendosi per 3-1. davanti a un pubblico meraviglioso. Al termine della gara, ai microfoni di StrettoWeb, mister Antonio Polimeni ha dichiarato: “da reggino vedere tutta questa gente… non stava nemmeno nei miei sogni quando ero piccolino. Sono molto legato alla mia terra ma, al di là di questo, siamo riusciti a entrare nel cuore delle persone in poco più di un anno di vita. Non so quante magliette abbiamo venduto negli ultimi due mesi, qualcosa di pazzesco. Siamo riusciti a creare quella Domotek-mania che circola in città.

Questo vale di più del risultato sul campo che è stata fondamentale per continuare a sognare. Quando hai un pubblico così al tuo fianco è qualcosa che ci riempie di orgoglio“.

Ora Gara-2 ad Acqui Terme, campo difficilissimo. “Loro sono fortissimi, lo hanno dimostrato oggi in un campo del genere, contro una squadra forte, perchè noi siamo forti. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Loro sono imbattuti in casa, metteranno quel qualcosa in più per arrivare alla parità. Noi non faremo alcun passo indietro!“, conclude Polimeni.

