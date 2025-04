Inferno amaranto! La Domotek vince Gara-1 contro Acqui Terme in un PalaCalafiore travolgente! | FOTO

StrettoWeb

Doveva essere una grande festa di sport e lo è stata, ben oltre il risultato, che comunque è stato più che positivo! La prima vittoria della Domotek Volley è stata quella di dar vita a una vera e propria “Domotek-mania”, confermata dal grande pubblico accorso al PalaCalafiore per Gara-1 della semifinale Playoff contro Acqui Terme. Il secondo successo è arrivato sul campo, per 3-1, al termine di un match durissimo, con un terzo set spartiacque vinto 38-36, un’estenuante guerra di nervi che ha fatto partire la volata verso il quarto set nel quale è arrivato il 3-1 finale dei reggini che passano 3-1 in Gara-1 e si preparano alla trasferta in Piemonte per Gara-2.

Domotek Volley-Acqui Terme: la cronaca del match

Primo set durissimo, il livello si addice a una semifinale Playoff. Le due squadre si scambiano la lead della gara, le chiamate al videocheck però non premiano nessuna delle due. Tradotto: il vantaggio resta sempre minimo e la partita in bilico. Sul 21-21 la Domotek infila due punti pesanti prima con Lazzaretto e poi con Laganà per il +2. Due muri di Lazzaretto valgono il 25-21 con cui si chiude la prima ripresa.

Molto combattuto anche il secondo set in cui la Domotek sembra partire forte provando a scavare un solco importante ma qualche errore di Zappoli rimette Acqui Terme in scia verso il recupero. Petras e compagni trovano buon gioco nelle fasi salienti del set e scappano sul 21-24: una botta terrificante di Petras, intercettata solo in parte da De Santis, vale il 21-25 per Acqui Terme.

Il piano della gara ormai è quello, del resto le due squadre si equivalgono. Terzo set sul filo dell’equilibrio, Domotek e Acqui Terme si rincorrono. I reggini salgono sul 22-20 grazie a un errore al servizio degli ospiti. La Negrini accorcia ma Lazzaretto schiaccia il punto del 23-21. Due punti ospiti, nonostante un gran salvataggio di Zappoli e un tentativo murato di Lazzaretto, valgono la nuova parità 23-23. Out la palla del sorpasso ospite che regala il 24-23 ai reggini. Acqui Terme pareggia i conti e si porta avanti con Petras sul 24-25, il talento in maglia verde spara fuori il servizio che vale il 25-25. Si va a oltranza nel punteggio fino a un incredibile ed estenuante 38-36 che vale il 2-1 per la Domotek.

Brividi a inizio quarto set per un problema alla caviglia occorso a Zappoli. Il talento brasiliano però si è rialzato, seppur dolorante: il rischio di uno Stufano-bis ha messo in apprensione il pubblico. Contestualmente, Domotek sotto nel punteggio ma brava a restare in partita e a passare in vantaggio sull’11-9. La gara prosegue in equilibrio nel punteggio. Nel finale sale in cattedra Enrico Lazzaretto con due punti preziosissimi al servizio che valgono il 23-19. Acqui Terme prova a rientrare ma una schiacciata terrificante di Lazzaretto, sospinta da tutto il PalaCalafiore, vale il 25-22 che consegna il 3-1 e il primo punto a Reggio Calabria!

