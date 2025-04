L’abbraccio del PalaCalafiore! La festa della Domotek dopo la vittoria su Acqui Terme | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria festeggia il primo successo nella semifinale Playoff di Serie A3 della sua storia. La formazione reggina supera 3-1 Acqui Terme in Gara-1 davanti a un PalaCalafiore gremito e festante come non mai! I reggini hanno giocato una grande gara in simbiosi con il proprio pubblico, prezioso e decisivo nelle difficoltà, soprattutto nel terzo set che sembrava non finire mai.

Al termine della gara l’abbraccio con tutti i tifosi e la solita girandola di selfie e autografi a cui i ragazzi della Domotek non si sottraggono mai.

Domotek, è qui la festa? L'abbraccio del pubblico dopo la vittoria contro Acqui Terme

