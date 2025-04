Domotek Volley-Acqui Terme, Martino: “pubblico gratificante. Questa vittoria è per Esposito” | VIDEO

StrettoWeb

La Domotek Volley vince Gara-1 della semifinale Playoff di Serie A3 contro Acqui Terme imponendosi per 3-1. Una grande vittoria per i reggini che fanno un passo in più verso la Serie A2. Grandissima la risposta di pubblico a conferma di una crescente Domotek-mania in città. Ai microfoni di StrettoWeb, Marco Tullio Martino, DG della Domotek Volley, ha dichiarato: “i ragazzi sono stati straordinari, sono il motore pulsante di questo entusiasmo. È grazie a loro che la gente si sta appassionando a questa squadra e innamorando, è stata un’emozione fortissima. Grazie ai ragazzi, al mister e al pubblico. Stiamo cercando di far appassionare tutti a questo fenomeno meraviglioso e a questo mondo. La risposta di Reggio non può che gratificare il lavoro che facciamo da questa estate”

Martino conclude con una dolce dedica a Lorenzo Esposito che nell’ultima gara di regular season si è rotto il crociato terminando anzitempo la stagione: “mi sento di dedicare questa vittoria a Lorenzo Esposito, è un ragazzo che ci manca dal punto di vista personale, umano e professionale“.

