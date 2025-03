La Nazionale di Pallavolo a Reggio Calabria? Le indiscrezioni, il PalaCalafiore e lo slancio della Domotek

StrettoWeb

Reggio Calabria sta tornando, piano piano, sulla mappa dello sport nazionale. Dopo la notte di festa vissuta con la Nazionale maschile di basket per la gara contro l’Ungheria valida per l’ultimo turno di qualificazioni a EuroBasket 2025, in grado di riempire il PalaCalafiore con 7000 persone, potrebbe presto esserci un nuovo appuntamento azzurro. Secondo quanto appreso da StrettoWeb, nelle prossime settimane l’Italia del volley femminile potrebbe giocare una gara in riva allo Stretto.

Ancora da decidere la data: secondo le prime indiscrezioni, la Nazionale Italiana di pallavolo femminile potrebbe arrivare a Reggio Calabria nel mese di maggio.

La pallavolo a Reggio Calabria sta tornando protagonista come non accadeva da tempo. La cavalcata in Serie B della Domotek Volley nella passata stagione ha riacceso l’entusiasmo per il movimento, il secondo posto in regular season di quest’anno con l’ambizioso e storico ingresso nei Playoff con il 3-2 da batticuore su Lecce ha portato 2000 persone al PalaCalafiore.

Proprio il PalaCalafiore, ristrutturato negli ultimi mesi per accogliere al meglio la Nazionale di basket ha fatto bella figura in diretta nazionale ed è finalmente pronto per fare da teatro a grandi eventi che vadano oltre il semplice panorama cittadino.

